تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/أسرع-نبات-آكل-للحوم-في-العالم-يقتل-بطريقة-أفلام-الرعب-فيديو--1058329787.html
أسرع نبات آكل للحوم في العالم... يقتل بطريقة أفلام الرعب... فيديو
أسرع نبات آكل للحوم في العالم... يقتل بطريقة أفلام الرعب... فيديو
أوجدت النباتات آكلة اللحوم لنفسها مكانا فريدا في السلسلة الغذائية، فعلى الرغم من أنها تصنف من النباتات، إلا أنها تلتهم الحشرات، وهو تطور فريد ميزها عن غيرها... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:05+0000
2022-02-10T16:05+0000
نادي الفيديو
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058329998_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_f1ea61438810f8474ba5f28ba8e879cc.jpg
نشر تشارلز داروين، عام 1875، أطروحة بحثية مثيرة للاهتمام والجدل، في ذلك الوقت، حملت عنوان "النباتات الآكلة للحشرات". حيث كان الموضوع جديد بالنسبة لعصره، تضمنت مجموعة فريدة من النباتات التي تلتهم الحشرات، لكن بعد ثلاثة أعوام تقريبا من طرح داروين، ظهرت أول قصة "رعب" لنبات يلتهم البشر، ثم ظهرت أفلام الخيال العلمي للكائنات فضائية تضع البشر في "شرانق" وتلتهمها.من بين هذه النباتات المثيرة التي ضمنها في أطروحته، والتي يمكن القول بأن أفلام الخيال العلمي استمدت فكرة "القتل" منها، هي نبات حامول الماء (Utricularia) أو (Bladderworts)، حيث أوجدت هذه النبة لنفسها وسيلة غريبة لكسب العناصر الغذائية مثل الكربون على سبيل المثال لا الحصر، بحسب مجلة "توبيكال فيش".وتنتشر هذه الحويصلات المفرغة على طول الجذر، وهو ليس بجذر حقيقي، بل عبارة عن ساقين أو ثلاثة متفرعة على سطح الماء، تشبه الجذر، تستخدم فقط بهدف خداع الفرائس، حيث تمتص بقايا اليرقات المتفككة داخل "الشرانق" وتنقلها إلى الساق الرئيسية الخاصة بالنبات، ليستعين بها من أجل متابعة نموه، بحسب "britannica".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/علماء-أكثر-كثافة-سكانية-ليست-على-اليابسة-بل-في-مكان-غامض-من-الأرض-صور-وفيديو-1058217317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058329998_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_14b33c2b94902083f84875dab48f22c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, مجتمع, علوم

أسرع نبات آكل للحوم في العالم... يقتل بطريقة أفلام الرعب... فيديو

16:05 GMT 10.02.2022
© Photo / pixabay/nevillevlogzيرقة معلقة في شرنقة لفراشة
يرقة معلقة في شرنقة لفراشة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Photo / pixabay/nevillevlogz
تابعنا عبر
أوجدت النباتات آكلة اللحوم لنفسها مكانا فريدا في السلسلة الغذائية، فعلى الرغم من أنها تصنف من النباتات، إلا أنها تلتهم الحشرات، وهو تطور فريد ميزها عن غيرها وجعلها تزود نفسها بالكثير من الأدوات المثيرة للدهشة أيضا.
نشر تشارلز داروين، عام 1875، أطروحة بحثية مثيرة للاهتمام والجدل، في ذلك الوقت، حملت عنوان "النباتات الآكلة للحشرات". حيث كان الموضوع جديد بالنسبة لعصره، تضمنت مجموعة فريدة من النباتات التي تلتهم الحشرات، لكن بعد ثلاثة أعوام تقريبا من طرح داروين، ظهرت أول قصة "رعب" لنبات يلتهم البشر، ثم ظهرت أفلام الخيال العلمي للكائنات فضائية تضع البشر في "شرانق" وتلتهمها.
من بين هذه النباتات المثيرة التي ضمنها في أطروحته، والتي يمكن القول بأن أفلام الخيال العلمي استمدت فكرة "القتل" منها، هي نبات حامول الماء (Utricularia) أو (Bladderworts)، حيث أوجدت هذه النبة لنفسها وسيلة غريبة لكسب العناصر الغذائية مثل الكربون على سبيل المثال لا الحصر، بحسب مجلة "توبيكال فيش".
صورة خيالية توضح التنوع البيولوجي في كوكب الأرض بين اليابسة والماء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
علماء: أكثر "كثافة سكانية" ليست على اليابسة بل في مكان "غامض" من الأرض... صور وفيديو
8 فبراير, 14:52 GMT

اعتمدت هذه النبتة على استراتيجية صيد الفرائس تحت المياه، بالاستعانة بجذورها، حيث تكون ما يشبه الحويصلات الدائرية، أو "الشرنقة" حيث تقوم بتفريغها من المياه وملئها بالهواء، مع الإبقاء على منفذ جانبي واحد، مزود بمستشعرات، يفتح بسرعة عند اقتراب يرقات أغلب أنواع الحشرات والديدان وغيرها، لتدخل الفريسة بسرعة هائلة داخل سجنها القاتل.

مصادر علمية متنوعة
وتنتشر هذه الحويصلات المفرغة على طول الجذر، وهو ليس بجذر حقيقي، بل عبارة عن ساقين أو ثلاثة متفرعة على سطح الماء، تشبه الجذر، تستخدم فقط بهدف خداع الفرائس، حيث تمتص بقايا اليرقات المتفككة داخل "الشرانق" وتنقلها إلى الساق الرئيسية الخاصة بالنبات، ليستعين بها من أجل متابعة نموه، بحسب "britannica".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала