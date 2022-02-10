https://arabic.sputniknews.com/20220210/أسماك-ثرثارة-تتكلم-منذ-أكثر-من-150-مليون-عام-ونسمع-صوتها-اليوم-فيديو--1058337372.html

أسماك "ثرثارة" تتكلم منذ أكثر من 150 مليون عام ونسمع صوتها اليوم... فيديو

أسماك "ثرثارة" تتكلم منذ أكثر من 150 مليون عام ونسمع صوتها اليوم... فيديو

يسمع الغواصون الكثير من الأصوات الغريبة في أعماق المياه، وبعضها لا نستطيع سماعها بسبب عدم قدرة الإنسان على ذلك، لكن العلماء رصدوا الكثير من النعيق والتغريدات... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T20:05+0000

2022-02-10T20:05+0000

2022-02-10T20:05+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058337346_2:0:960:539_1920x0_80_0_0_56fc6b7c9e9892459eadd877fd5277cb.jpg

قال آرون رايس، عالم البيئة بجامعة كورنيل: "لقد علمنا منذ فترة طويلة أن بعض الأسماك تصدر أصواتا، ولكن كان يُنظر دائما إلى أصوات الأسماك على أنها شذوذ نادر".افترض العلماء سابقا أن الأسماك تعتمد في المقام الأول على وسائل الاتصال الأخرى، مثل إشارات الألوان ولغة الجسد، لكن الاكتشافات الحديثة أظهرت أن الأسماك لها جوقات في الفجر والغسق، تمامًا مثل الطيور.قام رايس وزملاؤه، من خلال البحث في سجلات الأوصاف التشريحية والتسجيلات الصوتية والحسابات الصوتية، بتحديد العديد من السمات الفسيولوجية التي تسمح لمجموعة الأسماك ذات الزعانف الشعاعية (Actinopterygii) بإحداث هذه الأصوات بدون حبال صوتية، حيث تحتوي هذه المجموعة على أكثر من 34000 نوع حي حاليًا.أسماك "ثرثارة" أكثر بكثير من التوقعاتمن بين 175 عائلة من الأسماك، كان من المرجح أن يتواصل ثلثاها بالأصوات، وهي أسماك صنفت كـ"ثرثارة" وهي أكثر بكثير مما كان يُقدر سابقًا. يشير التحليل إلى أن هذه الاتصالات الصوتية ربما تكون قد "تطورت بشكل مستقل 33 مرة على الأقل لدى الأسماك. من الواضح أن الأسماك لديها بعض الأشياء المهمة لتقولها"، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Ichthyology & Herpetology".ظهر الكلام السمكي بحسب العلماء، منذ حوالي 155 مليون سنة، وهو أمر مثير للاهتمام لأنه حدث في نفس الوقت تقريبًا الذي نطقت به الحيوانات البرية ذات العمود الفقري لأول مرة، أي الحيوانات التي تطورت إلى اليوم.وبحسب المقال المنشور في " sciencealert"، كانت بعض مجموعات الأسماك أكثر ثرثرة من غيرها، وكان سمك الضفدع وسمك السلور من بين أكثر المجموعات إسهابًا. ومع ذلك، حذر رايس والفريق من أن تحليلهم يظهر فقط وجود سمكة لفظية بدلاً من وجود "غياب"، أي ربما لم نستمع بدقة كافية المجموعات الأخرى حتى الآن.وحاول الباحثون استخدام أغاني الأسماك كنداءات صفارات الإنذار تحت الماء لإحضار الأسماك مرة أخرى لتجديد الشعاب المرجانية، وهي من التطبيقات التي أكدت أن الأسماك تتواصل سمعيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/أسرع-نبات-آكل-للحوم-في-العالم-يقتل-بطريقة-أفلام-الرعب-فيديو--1058329787.html

https://arabic.sputniknews.com/20220210/شبيه-كورونا-قتل-الديناصورات-طويلة-العنق-قبل-200-مليون-عام-صور-وفيديو-1058335194.html

https://arabic.sputniknews.com/20220208/سمكة-تحتمي-برجل-عند-محاولة-قرش-ضخم-افتراسها-مشهد-مثير-خدع-الجميع-فيديو--1058230507.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم