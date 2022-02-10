https://arabic.sputniknews.com/20220210/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقع-عسكري-هام-في-مطار-أبها-السعودي-1058321674.html

"أنصار الله" تعلن استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها السعودي

"أنصار الله" تعلن استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها السعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تبنيها هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة على مطار "أبها" الدولي جنوب غربي السعودية. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T13:29+0000

2022-02-10T13:29+0000

2022-02-10T13:29+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أنصار الله

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وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الخميس، إن "سلاح الجو المسير يتمكن من استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".وأضاف، أن "مطار أبها يعتبر من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن"، مجددا تحذيره "للمواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية".وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إصابة 12 مدنيا من جنسيات مختلفة بمطار "أبها" الدولي خلال اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه المطار.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي".وأضاف، أن "هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني".وأكد المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله