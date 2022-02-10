https://arabic.sputniknews.com/20220210/أول-تحرك-من-شيرين-عبد-الوهاب-ضد-مسرب-خبر-عودتها-إلى-حسام-حبيب-1058292025.html

أول تحرك من شيرين عبد الوهاب ضد مسرب خبر عودتها إلى حسام حبيب

أول تحرك من شيرين عبد الوهاب ضد مسرب خبر عودتها إلى حسام حبيب

قررت الفنانة المصرية، شيرين، اتخاذ إجراء ضد من سرب خبر عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T09:02+0000

2022-02-10T09:02+0000

2022-02-10T09:02+0000

شيرين عبد الوهاب

أخبار الفنانين في مصر

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وقال حسام لطفى محامى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في تصريحات مع قناة العربية، إنه سيتم "اتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص الذى يثبت أنه يروج لمعلومات غير صحيحة عن الفنانة المصرية، لأن ذلك من شأنه أن يسئ لها ولجمهورها".وأوضح لطفى، أن "البيان الإعلامي الصادر من الفنانة شيرين بأن حياتها الشخصية والزوجية خط أحمر وأن أي معلومات تتعلق بحياتها يجب أن تكون منها شخصيا"، مشيرا إلى أن "الحياة الخاصة لأي إنسان خط أحمر، والفنان هو من يحدد العلاقة التي تربطه بالغير".وختم محامي الفنانة شيرين بالقول، إنه "إذا كان أحد الأصدقاء سمح لنفسه أن يسرب معلومة من وجهة نظره صحيحة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة".وأكدت شيرين عبد الوهاب، أمس الأربعاء، "عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة".وأضافت، أنها "وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".وكان المنتج الفني يوسف دندش قال، على هامش حضوره إحدى المناسبات الفنية بالقاهرة، بحسب موقع "المصري اليوم"، إن شيرين عبد الوهاب عادت إلى طليقها المغنى والملحن حسام حبيب، وأكد بحسب الصحيفة أنه "يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما".وتابع أن شيرين وحسام صديقان له "يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، وأنه اتصل هاتفيا، الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب".

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شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر