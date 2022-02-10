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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-الطقس-اليوم-وتحذر-من-الغد-1058294367.html
الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس اليوم وتحذر من الغد
الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس اليوم وتحذر من الغد
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الخميس، محذرة من طقس الغد. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:58+0000
2022-02-10T09:58+0000
درجات الحرارة اليوم
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وقال خبراء الهيئة أنه يسود طقس بارد، خلال فترة النهار على منطقة القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الغربية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأوضح خبراء الأرصاد أن الطقس على السواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، يكون مائلا للبرودة، في نهار اليوم، وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد.وتوقع خبراء الأرصاد أن يصل الطقس إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.وعن طقس الغد الجمعة، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.كما توقع الخبراء هطول أمطار خفيفة، غدا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وأشار الخبراء إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-50 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من 3-4 أمتار.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الأرصاد-المصرية-تغيرات-في-الطقس-وأمطار-بداية-من-الغد-1058199489.html
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درجات الحرارة اليوم

الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس اليوم وتحذر من الغد

09:58 GMT 10.02.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الخميس، محذرة من طقس الغد.
وقال خبراء الهيئة أنه يسود طقس بارد، خلال فترة النهار على منطقة القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الغربية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأوضح خبراء الأرصاد أن الطقس على السواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، يكون مائلا للبرودة، في نهار اليوم، وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد.
قلعة صلاح الدين محاط بمباني سكنية في وسط مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الأرصاد المصرية: تغيرات في الطقس وأمطار بداية من الغد
8 فبراير, 10:41 GMT
وتوقع خبراء الأرصاد أن يصل الطقس إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
وعن طقس الغد الجمعة، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
كما توقع الخبراء هطول أمطار خفيفة، غدا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وأشار الخبراء إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-50 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من 3-4 أمتار.
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