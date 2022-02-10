الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس اليوم وتحذر من الغد

وقال خبراء الهيئة أنه يسود طقس بارد، خلال فترة النهار على منطقة القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الغربية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأوضح خبراء الأرصاد أن الطقس على السواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، يكون مائلا للبرودة، في نهار اليوم، وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد.وتوقع خبراء الأرصاد أن يصل الطقس إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.وعن طقس الغد الجمعة، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.كما توقع الخبراء هطول أمطار خفيفة، غدا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وأشار الخبراء إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-50 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من 3-4 أمتار.
وتوقع خبراء الأرصاد أن يصل الطقس إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
وعن طقس الغد الجمعة، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
كما توقع الخبراء هطول أمطار خفيفة، غدا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وأشار الخبراء إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-50 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من 3-4 أمتار.