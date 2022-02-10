الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حاد

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ".وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قد أكد سابقا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي.ووفقًا للسفير الروسي، فإن هذه الضربات الجوية لا تؤدي فقط إلى وقوع إصابات، ولكنها تؤدي أيضًا إلى تعقيد الوضع في المنطقة ككل.وأضاف السفير: "تؤدي مثل هذه الهجمات إلى خسائر بشرية، وتسبب أضرارا مادية خطيرة، وتنتهك السيادة السورية، وتشكل تهديدًا للحركة الجوية المدنية الدولية، وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب بالفعل".تصدت وحدات الدفاع الجوي السوري، صباح الأربعاء الماضي، لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق.وقال مصدر عسكري سوري، إنه في حوالي الساعة 12،56 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت.
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وستؤدي إلى تصعيد حاد للأوضاع.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ".
"إنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وقادرة على إثارة تصعيد حاد للوضع. بالإضافة إلى ذلك، تخلق مثل هذه الإجراءات مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية. ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، وتؤثر سلباً على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد".
ماريا زاخاروفا
لمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قد أكد سابقا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي.
"روسيا تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى وقفها. وتقوم [روسيا] بإبلاغ هذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات إلى القدس الغربية".
ألكسندر يفيموف
السفير الروسي لدى سوريا
ووفقًا للسفير الروسي، فإن هذه الضربات الجوية لا تؤدي فقط إلى وقوع إصابات، ولكنها تؤدي أيضًا إلى تعقيد الوضع في المنطقة ككل.
وأضاف السفير: "تؤدي مثل هذه الهجمات إلى خسائر بشرية، وتسبب أضرارا مادية خطيرة، وتنتهك السيادة السورية، وتشكل تهديدًا للحركة الجوية المدنية الدولية، وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب بالفعل".