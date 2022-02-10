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الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حاد
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الخارجية-الروسية-الضربات-الإسرائيلية-على-الأراضي-السورية-انتهاك-صارخ-وستؤدي-إلى-تصعيد-حاد-1058333566.html
الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حاد
الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حاد
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T17:38+0000
2022-02-10T17:50+0000
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ".وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قد أكد سابقا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي.ووفقًا للسفير الروسي، فإن هذه الضربات الجوية لا تؤدي فقط إلى وقوع إصابات، ولكنها تؤدي أيضًا إلى تعقيد الوضع في المنطقة ككل.وأضاف السفير: "تؤدي مثل هذه الهجمات إلى خسائر بشرية، وتسبب أضرارا مادية خطيرة، وتنتهك السيادة السورية، وتشكل تهديدًا للحركة الجوية المدنية الدولية، وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب بالفعل".تصدت وحدات الدفاع الجوي السوري، صباح الأربعاء الماضي، لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق.وقال مصدر عسكري سوري، إنه في حوالي الساعة 12،56 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الجيش-الإسرائيلي-صاروخ-مضاد-للطائرات-اطلق-من-سوريا-تجاه-إسرائيل-1058236840.html
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-العاصمة-دمشق-1058236375.html
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روسيا, العالم العربي

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حاد

17:38 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 17:50 GMT 10.02.2022)
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وستؤدي إلى تصعيد حاد للأوضاع.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ".

"إنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وقادرة على إثارة تصعيد حاد للوضع. بالإضافة إلى ذلك، تخلق مثل هذه الإجراءات مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية. ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، وتؤثر سلباً على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد".

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
لمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قد أكد سابقا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي.
قوات الجيش الإسرائيلي يطلق فوانيس مضيئة لإنارة سماء قطاع غزة، فلسطين 11 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه إسرائيل
أمس, 00:03 GMT

"روسيا تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى وقفها. وتقوم [روسيا] بإبلاغ هذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات إلى القدس الغربية".

السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف في دمشق - سبوتنيك عربي
ألكسندر يفيموف
السفير الروسي لدى سوريا
ووفقًا للسفير الروسي، فإن هذه الضربات الجوية لا تؤدي فقط إلى وقوع إصابات، ولكنها تؤدي أيضًا إلى تعقيد الوضع في المنطقة ككل.
وأضاف السفير: "تؤدي مثل هذه الهجمات إلى خسائر بشرية، وتسبب أضرارا مادية خطيرة، وتنتهك السيادة السورية، وتشكل تهديدًا للحركة الجوية المدنية الدولية، وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب بالفعل".
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق‎‎
8 فبراير, 23:06 GMT
تصدت وحدات الدفاع الجوي السوري، صباح الأربعاء الماضي، لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري، إنه في حوالي الساعة 12،56 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت.
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