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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الكاظمي-يبحث-مع-المستشار-الألماني-ملف-مكافحة-الإرهاب-1058331313.html
الكاظمي يبحث مع المستشار الألماني ملف مكافحة الإرهاب
الكاظمي يبحث مع المستشار الألماني ملف مكافحة الإرهاب
أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بشأن ملف مكافحة الإرهاب والتعاون في المجال الاقتصادي. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:21+0000
2022-02-10T16:21+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن الكاظمي أكد خلال اتصال هاتفي مع شولتز على أهمية الدور الألماني في الحرب على الإرهاب.وشدد على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وذكر البيان أن الاتصال الهاتفي شهد التأكيد على أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية للمشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية.يذكر أن ألمانيا عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 في الحرب ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في العراق وسوريا.وتتولى القوات الألمانية مهام التدريب والاستشارة للقوات العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الصدر-يحذر-من-إشعال-حرب-شيعية-شيعية-في-العراق-ويدعو-الجميع-للابتعاد-عن-العنف-والأذى-1058320980.html
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي

الكاظمي يبحث مع المستشار الألماني ملف مكافحة الإرهاب

16:21 GMT 10.02.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بشأن ملف مكافحة الإرهاب والتعاون في المجال الاقتصادي.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن الكاظمي أكد خلال اتصال هاتفي مع شولتز على أهمية الدور الألماني في الحرب على الإرهاب.
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وشدد على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وذكر البيان أن الاتصال الهاتفي شهد التأكيد على أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية للمشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية.
يذكر أن ألمانيا عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 في الحرب ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في العراق وسوريا.
وتتولى القوات الألمانية مهام التدريب والاستشارة للقوات العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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