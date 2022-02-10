https://arabic.sputniknews.com/20220210/الكاظمي-يبحث-مع-المستشار-الألماني-ملف-مكافحة-الإرهاب-1058331313.html

الكاظمي يبحث مع المستشار الألماني ملف مكافحة الإرهاب

الكاظمي يبحث مع المستشار الألماني ملف مكافحة الإرهاب

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بشأن ملف مكافحة الإرهاب والتعاون في المجال الاقتصادي. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T16:21+0000

2022-02-10T16:21+0000

2022-02-10T16:21+0000

العراق

تنظيم داعش الإرهابي

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وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن الكاظمي أكد خلال اتصال هاتفي مع شولتز على أهمية الدور الألماني في الحرب على الإرهاب.وشدد على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وذكر البيان أن الاتصال الهاتفي شهد التأكيد على أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية للمشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية.يذكر أن ألمانيا عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 في الحرب ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في العراق وسوريا.وتتولى القوات الألمانية مهام التدريب والاستشارة للقوات العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

https://arabic.sputniknews.com/20220210/الصدر-يحذر-من-إشعال-حرب-شيعية-شيعية-في-العراق-ويدعو-الجميع-للابتعاد-عن-العنف-والأذى-1058320980.html

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العراق, تنظيم داعش الإرهابي