تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الكاظمي-يأمر-قائد-الجيش-بالتحرك-السريع-بعد-اغتيال-ضابط-وقاض-1058096896.html
الكاظمي يأمر قائد الجيش بالتحرك السريع بعد اغتيال ضابط وقاض
الكاظمي يأمر قائد الجيش بالتحرك السريع بعد اغتيال ضابط وقاض
علق رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة في العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على الانفلات الأمني في محافظة ميسان والذي أسفر عن مقتل ضابط وقاض،... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:28+0000
2022-02-06T11:28+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159150_0:80:1601:980_1920x0_80_0_0_546af0b2fcaec995dd2e6370c376c05c.jpg
وقال رئيس الوزراء العراقي في بيان، إن جرائم منظمة تكررت في محافظة ميسان، مشيرا بالتحديد إلى واقعتي اغتيال القاضي أحمد فيصل وضابط بوزارة الداخلية حسام العلياوي، إضافة إلى انتشار جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.وأضاف الكاظمي أن السلطات "لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء" التي تهدد السلم والاستقرار، وستعمل على فرض القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة، حسبما نقل تلفزيون "السومرية" العراقي.ووجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، و"محاسبة المقصرين" في تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم.وأشار إلى توجه وفد يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لمتابعة التحقيقات وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في المحافظة، إلى جانب تقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية على وجه السرعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الكتلة-الصدرية-في-العراق-تعلن-تجميد-مفاوضات-تشكيل-الحكومة-وتقرر-مقاطعة-جلسة-انتخابات-رئيس-البلاد-1058048178.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159150_94:0:1505:1058_1920x0_80_0_0_6d1b1de5e91ef58a223353e67f0d1360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

الكاظمي يأمر قائد الجيش بالتحرك السريع بعد اغتيال ضابط وقاض

11:28 GMT 06.02.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
تابعنا عبر
علق رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة في العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على الانفلات الأمني في محافظة ميسان والذي أسفر عن مقتل ضابط وقاض، موجها وزير الداخلية وقائد الجيش بالتحرك السريع.
وقال رئيس الوزراء العراقي في بيان، إن جرائم منظمة تكررت في محافظة ميسان، مشيرا بالتحديد إلى واقعتي اغتيال القاضي أحمد فيصل وضابط بوزارة الداخلية حسام العلياوي، إضافة إلى انتشار جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.
وأضاف الكاظمي أن السلطات "لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء" التي تهدد السلم والاستقرار، وستعمل على فرض القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة، حسبما نقل تلفزيون "السومرية" العراقي.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة وتقرر مقاطعة جلسة انتخابات رئيس البلاد
أمس, 08:34 GMT
ووجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، و"محاسبة المقصرين" في تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم.
وأشار إلى توجه وفد يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لمتابعة التحقيقات وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في المحافظة، إلى جانب تقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية على وجه السرعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية