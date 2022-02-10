ساويرس يوجه سؤالا إلى حسن نصر الله بعد مهاجمته الإمارات وشرائها أسلحة بعشرات المليارات

ووجه ساويرس، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سؤالا إلى الأمين العام لحزب الله، "كيف يساعد كلامك هذا لبنان؟".وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أعلن أن "حل الموضوع بين اليمنيين والإمارات سهل، وأعلنه السيد عبد الملك الحوثي سابقا، وهو انسحابها من الحرب".وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم"، أن "الحديث الأمريكي عن إرسال تعزيزياتٍ لحماية الإمارات، يعكس حالة الرعب التي تعيشها"، متابعا: "إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن، فعليهم ألا يتدخلوا بشؤوننا".وأعلنت "أنصار الله" اليمنية، أواخر الشهر الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهدافا أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم"، أن "الحديث الأمريكي عن إرسال تعزيزياتٍ لحماية الإمارات، يعكس حالة الرعب التي تعيشها"، متابعا: "إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن، فعليهم ألا يتدخلوا بشؤوننا".
وأعلنت "أنصار الله" اليمنية، أواخر الشهر الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهدافا أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.
وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.