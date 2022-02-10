تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/ساويرس-يوجه-سؤالا-إلى-حسن-نصر-الله-بعد-مهاجمته-الإمارات-وشرائها-أسلحة-بعشرات-المليارات-1058301945.html
ساويرس يوجه سؤالا إلى حسن نصر الله بعد مهاجمته الإمارات وشرائها أسلحة بعشرات المليارات
ساويرس يوجه سؤالا إلى حسن نصر الله بعد مهاجمته الإمارات وشرائها أسلحة بعشرات المليارات
علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والتي هاجم بها الإمارات وشراءها لأسلحة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:28+0000
2022-02-10T11:29+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار حزب الله
أنصار الله
نجيب ساويرس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104396/33/1043963360_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_e153d87157abb069a371966d05006e3d.jpg
ووجه ساويرس، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سؤالا إلى الأمين العام لحزب الله، "كيف يساعد كلامك هذا لبنان؟".وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أعلن أن "حل الموضوع بين اليمنيين والإمارات سهل، وأعلنه السيد عبد الملك الحوثي سابقا، وهو انسحابها من الحرب".وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم"، أن "الحديث الأمريكي عن إرسال تعزيزياتٍ لحماية الإمارات، يعكس حالة الرعب التي تعيشها"، متابعا: "إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن، فعليهم ألا يتدخلوا بشؤوننا".وأعلنت "أنصار الله" اليمنية، أواخر الشهر الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهدافا أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104396/33/1043963360_133:0:1466:1000_1920x0_80_0_0_0ae7149fb5e032e967b5912baa877f7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله, نجيب ساويرس

ساويرس يوجه سؤالا إلى حسن نصر الله بعد مهاجمته الإمارات وشرائها أسلحة بعشرات المليارات

11:28 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 10.02.2022)
© AFP 2021 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والتي هاجم بها الإمارات وشراءها لأسلحة بعشرات المليارات.
ووجه ساويرس، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سؤالا إلى الأمين العام لحزب الله، "كيف يساعد كلامك هذا لبنان؟".
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أعلن أن "حل الموضوع بين اليمنيين والإمارات سهل، وأعلنه السيد عبد الملك الحوثي سابقا، وهو انسحابها من الحرب".
وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم"، أن "الحديث الأمريكي عن إرسال تعزيزياتٍ لحماية الإمارات، يعكس حالة الرعب التي تعيشها"، متابعا: "إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن، فعليهم ألا يتدخلوا بشؤوننا".
وأعلنت "أنصار الله" اليمنية، أواخر الشهر الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهدافا أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.
وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала