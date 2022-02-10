https://arabic.sputniknews.com/20220210/علماء-يكشفون-الخطر-المميت-لدواء-باراسيتامول-1058280729.html

علماء يكشفون الخطر المميت لدواء "باراسيتامول"

علماء يكشفون الخطر المميت لدواء "باراسيتامول"

كشف علماء من جامعة إدنبرة في اسكتلندا عن الخطر القاتل لدواء "باراسيتامول" المخصص لتسكين الآلام. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T05:54+0000

2022-02-10T05:54+0000

2022-02-10T05:54+0000

مجتمع

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وفقًا للخبراء، فإن الاستخدام طويل الأمد لهذا الدواء يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكر موقع "ahajournals".أجرى الخبراء دراسة شارك فيها 110 متطوعًا لديهم مشكلة في ارتفاع ضغط الدم، تناول بعضهم لمدة أسبوعين الباراسيتامول أربع مرات في اليوم، بينما تناول البعض الآخر دواءً وهميًا.وفقًا للخبراء، من المتوقع أن يؤدي تناول الباراسيتامول بانتظام إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنحو 20%، بعد توقف الأشخاص عن تناول الدواء، عاد ضغط الدم لديهم إلى المستوى الذي كان عليه في بداية الدراسة.في وقت سابق، حذر أطباء من دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة من أن تناول الباراسيتامول يمكن أن يسبب عددًا من الآثار الجانبية، بما في ذلك تغير لون الجلد.على الرغم من أن الدواء يستخدم على نطاق واسع ويساعد في تخفيف الألم وخفض الحمى الشديدة، إلا أن بعض الأشخاص الذين يتناولونه قد يعانون من مضاعفات.

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https://arabic.sputniknews.com/20220122/تأثيرات-تعاطي-الأدوية-المهلوسة-على-الصحة-1056830441.html

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