https://arabic.sputniknews.com/20220210/لافروف-يصحح-للمترجمة-الفورية-تجنبا-لعدم-الدقة-خلال-لقائه-نظيرته-البريطانية--1058305044.html

لافروف يصحح للمترجمة الفورية تجنبا لعدم الدقة خلال لقائه نظيرته البريطانية

لافروف يصحح للمترجمة الفورية تجنبا لعدم الدقة خلال لقائه نظيرته البريطانية

قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتصحيح عبارته على الفور، بعد قيام المترجمة الفورية، بتعديل غير دقيق عليها، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع وزيرة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T12:20+0000

2022-02-10T12:20+0000

2022-02-10T12:20+0000

روسيا

العالم

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وتحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مجلس العموم البريطاني، حول العلاقات مع روسيا، أثناء لقائه الوزيرة البريطانية.وأخطأت المترجمة عند قيامها بنقل تصريحات لافروف إلى اللغة الإنكليزية، حيث استخدمت كلمة "مجلس اللوردات" بدلا من مجلس العموم البريطاني، الأمر الذي جعل لافروف يتدخل على الفور ويصحح الخطأ.وبعد ذلك رفض الوزير لافروف ترجمة كلام نظيرته البريطانية، قائلا: "الكل يفهم هنا"، بحسب "إزفيستيا".الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب اليوم، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية.وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.وأكد لافروف، أن روسيا لا ترغب في تهديد أحد، وإنما هي من يتلقى تهديدات، قائلا بهذا الصدد: "نحن لا نرغب في تهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا".واعتبر لافروف أن الغرب يستغل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتعزيز التوتر مع روسيا.يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/لافروف-يعرب-عن-خيبته-بعد-اللقاء-بنظيرته-البريطانية-كان-حوار-أبكم-مع-أصم-1058300247.html

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