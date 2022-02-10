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https://arabic.sputniknews.com/20220210/لافروف-يصحح-للمترجمة-الفورية-تجنبا-لعدم-الدقة-خلال-لقائه-نظيرته-البريطانية--1058305044.html
لافروف يصحح للمترجمة الفورية تجنبا لعدم الدقة خلال لقائه نظيرته البريطانية
لافروف يصحح للمترجمة الفورية تجنبا لعدم الدقة خلال لقائه نظيرته البريطانية
قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتصحيح عبارته على الفور، بعد قيام المترجمة الفورية، بتعديل غير دقيق عليها، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع وزيرة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:20+0000
2022-02-10T12:20+0000
روسيا
العالم
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وتحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مجلس العموم البريطاني، حول العلاقات مع روسيا، أثناء لقائه الوزيرة البريطانية.وأخطأت المترجمة عند قيامها بنقل تصريحات لافروف إلى اللغة الإنكليزية، حيث استخدمت كلمة "مجلس اللوردات" بدلا من مجلس العموم البريطاني، الأمر الذي جعل لافروف يتدخل على الفور ويصحح الخطأ.وبعد ذلك رفض الوزير لافروف ترجمة كلام نظيرته البريطانية، قائلا: "الكل يفهم هنا"، بحسب "إزفيستيا".الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب اليوم، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية.وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.وأكد لافروف، أن روسيا لا ترغب في تهديد أحد، وإنما هي من يتلقى تهديدات، قائلا بهذا الصدد: "نحن لا نرغب في تهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا".واعتبر لافروف أن الغرب يستغل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتعزيز التوتر مع روسيا.يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/لافروف-يعرب-عن-خيبته-بعد-اللقاء-بنظيرته-البريطانية-كان-حوار-أبكم-مع-أصم-1058300247.html
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لافروف يصحح للمترجمة الفورية تجنبا لعدم الدقة خلال لقائه نظيرته البريطانية

12:20 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتصحيح عبارته على الفور، بعد قيام المترجمة الفورية، بتعديل غير دقيق عليها، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس.
وتحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مجلس العموم البريطاني، حول العلاقات مع روسيا، أثناء لقائه الوزيرة البريطانية.
وأخطأت المترجمة عند قيامها بنقل تصريحات لافروف إلى اللغة الإنكليزية، حيث استخدمت كلمة "مجلس اللوردات" بدلا من مجلس العموم البريطاني، الأمر الذي جعل لافروف يتدخل على الفور ويصحح الخطأ.
وبعد ذلك رفض الوزير لافروف ترجمة كلام نظيرته البريطانية، قائلا: "الكل يفهم هنا"، بحسب "إزفيستيا".
الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب اليوم، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
لافروف يعرب عن خيبته بعد اللقاء بنظيرته البريطانية: كانت محادثات "البكم مع الصم"
11:12 GMT
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.

"بصراحة أشعر بخيبة أمل، لأن محادثتنا كحوار أبكم مع أصم. نسمع ولكننا لا ننصت".

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأكد لافروف، أن روسيا لا ترغب في تهديد أحد، وإنما هي من يتلقى تهديدات، قائلا بهذا الصدد: "نحن لا نرغب في تهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا".
واعتبر لافروف أن الغرب يستغل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتعزيز التوتر مع روسيا.

"إذا قدَم الاتحاد الأوروبي ردا جماعيا فقط على طلب روسيا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، فإن الحوار لن يفلح، مشيرا إلى أن روسيا في حاجة إلى رد من كل دولة".

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.
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