تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/هذا-ما-قاله-أرنولد-عن-محمد-صلاح-وساديو-ماني-1058326342.html
هذا ما قاله أرنولد عن محمد صلاح وساديو ماني
هذا ما قاله أرنولد عن محمد صلاح وساديو ماني
علق لاعب نادي ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، على مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بين مصر والسنغال والتي فازت الأخيرة فيها باللقب بركلات الجزاء... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:41+0000
2022-02-10T14:41+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058123080_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_d727fdba1c0957d4d590c63d01925708.jpg
وقال أرنولد عن المباراة ومواجهة لاعبي ليفربول، محمد صلاح نجم المنتخب المصري، وساديو ماني لاعب السنغال، في تصريحات لموقع ليفروبول: "نعم بالطبع، تابعت المباراة لقد كانت تجربة مجنونة لأنه من النادر جدًا أن يكون لديك زميلان في الفريق على الطرف الآخر من الملعب".وأكد أرنولد أنه "من الواضح أولًا وقبل كل شيء أنك يجب أن تقدر مشاعر محمد صلاح بعد مشوار منتخب مصر الصعب في كأس أمم أفريقيا، لقد كان وصولهم للمباراة النهائية صعبا حقا".وأضاف: "لقد قاتلوا لكنهم سقطوا في العقبة الأخيرة، لكن أعتقد أن الجماهير المصرية سيكونون فخورين بما وصل إليه اللاعبون وعلى رأسهم محمد صلاح فالفضل يرجع لهم، لكن بالطبع، سيكون من الواضح شعورهم بالإحباط".وأوضح أرنولد: "بالنسبة لفوز السنغال وساديو ماني، عليك فقط أن تبتسم، خاصة بعد كل ما حدث في النهائي، عقب إهداره ركلة جزاء في البداية وفي النهاية أصبح البطل، كانت القصة مثالية، ليست أقل مما يستحقه، لا أستطيع أن أقول كلمات جيدة كافية عن ساديو، فهو لاعب رائع وقبل كل شيء إنسان رائع ودائمًا ما يبتسم".
https://arabic.sputniknews.com/20220209/ليفربول-يعلن-فوز-محمد-صلاح-بجائزة-جديدة-فيديو-1058238846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058123080_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_addca4ec03bc81974b9a4e821d448425.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي

هذا ما قاله أرنولد عن محمد صلاح وساديو ماني

14:41 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAUتتويج محمد صلاح رفقة المنتخب المصري بميدالية المركز الثاني بأمم أفريقيا
تتويج محمد صلاح رفقة المنتخب المصري بميدالية المركز الثاني بأمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
تابعنا عبر
علق لاعب نادي ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، على مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بين مصر والسنغال والتي فازت الأخيرة فيها باللقب بركلات الجزاء الترجيحية.
وقال أرنولد عن المباراة ومواجهة لاعبي ليفربول، محمد صلاح نجم المنتخب المصري، وساديو ماني لاعب السنغال، في تصريحات لموقع ليفروبول: "نعم بالطبع، تابعت المباراة لقد كانت تجربة مجنونة لأنه من النادر جدًا أن يكون لديك زميلان في الفريق على الطرف الآخر من الملعب".
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
ليفربول يعلن فوز محمد صلاح بجائزة جديدة... فيديو
أمس, 06:45 GMT
وأكد أرنولد أنه "من الواضح أولًا وقبل كل شيء أنك يجب أن تقدر مشاعر محمد صلاح بعد مشوار منتخب مصر الصعب في كأس أمم أفريقيا، لقد كان وصولهم للمباراة النهائية صعبا حقا".
وأضاف: "لقد قاتلوا لكنهم سقطوا في العقبة الأخيرة، لكن أعتقد أن الجماهير المصرية سيكونون فخورين بما وصل إليه اللاعبون وعلى رأسهم محمد صلاح فالفضل يرجع لهم، لكن بالطبع، سيكون من الواضح شعورهم بالإحباط".
وأوضح أرنولد: "بالنسبة لفوز السنغال وساديو ماني، عليك فقط أن تبتسم، خاصة بعد كل ما حدث في النهائي، عقب إهداره ركلة جزاء في البداية وفي النهاية أصبح البطل، كانت القصة مثالية، ليست أقل مما يستحقه، لا أستطيع أن أقول كلمات جيدة كافية عن ساديو، فهو لاعب رائع وقبل كل شيء إنسان رائع ودائمًا ما يبتسم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала