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https://arabic.sputniknews.com/20220211/إثيوبيا-تنفي-أنباء-عن-استعدادها-للإفراج-عن-مزيد-من-المعارضين-البارزين-1058371692.html
إثيوبيا تنفي أنباء عن استعدادها للإفراج عن مزيد من المعارضين البارزين
إثيوبيا تنفي أنباء عن استعدادها للإفراج عن مزيد من المعارضين البارزين
نفت السفارة الإثيوبية في باريس، "تقريرا مضللا" يدعي أن أديس أبابا تستعد للإفراج عن المزيد من السياسيين المعارضين البارزين. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:56+0000
2022-02-11T09:56+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقالت السفارة إن التقرير الذي نشره موقع "سودانز بوست" قبل أيام "يحرف تمامًا اجتماع السفارة مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين"، نافية ما تضمنه التقرير "من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والسجون وحقوق الإنسان وغيرها في إثيوبيا"، وفقا للبيان.وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي المتمردة، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/إثيوبيا-تعلن-عن-حوار-وطني-شامل-وإطلاق-سراح-معتقلين-سياسيين-لإنهاء-الحرب-1055079021.html
https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-ضرورة-إجراء-مصالحة-وطنية-بعد-الصراع-مع-جبهة-تيغراي-1055062356.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

إثيوبيا تنفي أنباء عن استعدادها للإفراج عن مزيد من المعارضين البارزين

09:56 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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نفت السفارة الإثيوبية في باريس، "تقريرا مضللا" يدعي أن أديس أبابا تستعد للإفراج عن المزيد من السياسيين المعارضين البارزين.
وقالت السفارة إن التقرير الذي نشره موقع "سودانز بوست" قبل أيام "يحرف تمامًا اجتماع السفارة مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين"، نافية ما تضمنه التقرير "من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والسجون وحقوق الإنسان وغيرها في إثيوبيا"، وفقا للبيان.
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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وشدد البيان على أن الاجتماع لم يشر أو يذكر أي إطلاق سراح مستقبلي كما يدعي الموقع بشكل خاطئ، بل تضمن الحديث حول الشخصيات السياسية البارزة التي تم إطلاق سراحها بالفعل من السجن.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي المتمردة، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.
وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد ضرورة إجراء "مصالحة وطنية" بعد الصراع مع جبهة تيغراي
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وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.
وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
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