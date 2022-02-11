https://arabic.sputniknews.com/20220211/إثيوبيا-تنفي-أنباء-عن-استعدادها-للإفراج-عن-مزيد-من-المعارضين-البارزين-1058371692.html

إثيوبيا تنفي أنباء عن استعدادها للإفراج عن مزيد من المعارضين البارزين

إثيوبيا تنفي أنباء عن استعدادها للإفراج عن مزيد من المعارضين البارزين

نفت السفارة الإثيوبية في باريس، "تقريرا مضللا" يدعي أن أديس أبابا تستعد للإفراج عن المزيد من السياسيين المعارضين البارزين. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T09:56+0000

2022-02-11T09:56+0000

2022-02-11T09:56+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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وقالت السفارة إن التقرير الذي نشره موقع "سودانز بوست" قبل أيام "يحرف تمامًا اجتماع السفارة مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين"، نافية ما تضمنه التقرير "من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والسجون وحقوق الإنسان وغيرها في إثيوبيا"، وفقا للبيان.وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي المتمردة، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".

https://arabic.sputniknews.com/20220107/إثيوبيا-تعلن-عن-حوار-وطني-شامل-وإطلاق-سراح-معتقلين-سياسيين-لإنهاء-الحرب-1055079021.html

https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-ضرورة-إجراء-مصالحة-وطنية-بعد-الصراع-مع-جبهة-تيغراي-1055062356.html

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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي