https://arabic.sputniknews.com/20220211/اليمن-مقتل-3-مدنيين-إثر-قصف-صاروخي-منسوب-لـ-أنصار-الله-جنوب-مأرب-1058437309.html
اليمن.. مقتل 3 مدنيين إثر قصف صاروخي منسوب لـ "أنصار الله" جنوب مأرب
اليمن.. مقتل 3 مدنيين إثر قصف صاروخي منسوب لـ "أنصار الله" جنوب مأرب
سقط ثلاثة قتلى، مساء اليوم، في قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليمنية على محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T22:09+0000
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أنصار الله
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وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاروخا باليستيا أطلقته جماعة أنصار الله، سقط على منطقة آهلة بالسكان في مفترق طرق بمديرية حَريب جنوب مأرب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان".وأضاف المصدر أن "القصف الصاروخي ألحق خسائر مادية".وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، سقط 11 قتيلا وجريحا جراء قصف بصاروخين باليستيين قالت الحكومة اليمنية، إن جماعة "أنصار الله" شنته على حي الروضة الذي يضم مقار للجيش اليمني، وذلك بعد أيام من هجوم صاروخي وجوي مزدوج استهدف الحي ذاته وأسفر عن مقتل 21 مدنيا بينهم طفل وطفلة، وإصابة آخرين، حسب السلطة المحلية.وتتعرض مدينة مأرب بين الحين والآخر إلى عمليات قصف تتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" بتنفيذها، والتي تستهدف غالبا معسكرات ومقرات حكومية في أحياء سكنية بالمدينة التي تضم مقر قيادة الجيش اليمني.ويشهد اليمن منذ 2014، معارك طاحنة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، وبين جماعة "أنصار الله"، في مسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، من قبضة الجماعة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ إندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/التحالف-العربي-يعلن-شن-18-عملية-استهداف-ضد-أنصار-الله-في-مأرب-وحجة-1058323943.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله
اليمن.. مقتل 3 مدنيين إثر قصف صاروخي منسوب لـ "أنصار الله" جنوب مأرب
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سقط ثلاثة قتلى، مساء اليوم، في قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليمنية على محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاروخا باليستيا أطلقته جماعة أنصار الله
، سقط على منطقة آهلة بالسكان في مفترق طرق بمديرية حَريب جنوب مأرب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف الذي يأتي بعد أيام من مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة وإصابة 23 آخرين، في 26 يناير الماضي، إثر استهداف صاروخي اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" بتنفيذه على حي المطار في مدينة مأرب.
وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، سقط 11 قتيلا وجريحا جراء قصف بصاروخين باليستيين قالت الحكومة اليمنية، إن جماعة "أنصار الله" شنته على حي الروضة الذي يضم مقار للجيش اليمني، وذلك بعد أيام من هجوم صاروخي وجوي مزدوج استهدف الحي ذاته وأسفر عن مقتل 21 مدنيا بينهم طفل وطفلة، وإصابة آخرين، حسب السلطة المحلية.
وتتعرض مدينة مأرب بين الحين والآخر إلى عمليات قصف تتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" بتنفيذها، والتي تستهدف غالبا معسكرات ومقرات حكومية في أحياء سكنية بالمدينة التي تضم مقر قيادة الجيش اليمني.
ويشهد اليمن منذ 2014، معارك طاحنة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، وبين جماعة "أنصار الله"، في مسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، من قبضة الجماعة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ إندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.