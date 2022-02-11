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https://arabic.sputniknews.com/20220211/تراجع-الذهب-مع-توقعات-برفع-أسعار-الفائدة-في-ظل-مخاوف-التضخم-1058382392.html
تراجع الذهب مع توقعات برفع أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم
تراجع الذهب مع توقعات برفع أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم
تراجع الذهب بعدما بددت قفزة في التكاليف جاذبيته كأداة تحوط من التضخم إثر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T11:54+0000
2022-02-11T11:54+0000
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم
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وبلغت نسبة تراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، وسجلت الأوقية 1824.90 دولار، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1826.20 دولار، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.وارتفع الذهب نحو 1.1 بالمئة هذا الأسبوع إذ أدت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية أي رفع الطلب على الأصول الآمنة.واشتد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) من أجل التحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3 بالمئة خلال الأسبوع.وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/تركيا-تستهدف-الذهب-من-تحت-الفراش-في-محاولة-لتعزيز-الليرة-1058303721.html
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اقتصاد, أسعار الذهب اليوم

تراجع الذهب مع توقعات برفع أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم

11:54 GMT 11.02.2022
© REUTERS / Leonhard Foegerالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Leonhard Foeger
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تراجع الذهب بعدما بددت قفزة في التكاليف جاذبيته كأداة تحوط من التضخم إثر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وبلغت نسبة تراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، وسجلت الأوقية 1824.90 دولار، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1826.20 دولار، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وارتفع الذهب نحو 1.1 بالمئة هذا الأسبوع إذ أدت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية أي رفع الطلب على الأصول الآمنة.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
تركيا تستهدف الذهب من "تحت الفراش" في محاولة لتعزيز الليرة
أمس, 12:06 GMT
واشتد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) من أجل التحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3 بالمئة خلال الأسبوع.
وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.
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