تراجع الذهب مع توقعات برفع أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم

وبلغت نسبة تراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، وسجلت الأوقية 1824.90 دولار، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1826.20 دولار، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.وارتفع الذهب نحو 1.1 بالمئة هذا الأسبوع إذ أدت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية أي رفع الطلب على الأصول الآمنة.واشتد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) من أجل التحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3 بالمئة خلال الأسبوع.وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.
تراجع الذهب بعدما بددت قفزة في التكاليف جاذبيته كأداة تحوط من التضخم إثر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وبلغت نسبة تراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، وسجلت الأوقية 1824.90 دولار، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1826.20 دولار، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وارتفع الذهب نحو 1.1 بالمئة هذا الأسبوع إذ أدت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية أي رفع الطلب على الأصول الآمنة.
واشتد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) من أجل التحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3 بالمئة خلال الأسبوع.
وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.