https://arabic.sputniknews.com/20220211/خبراء-يحددون-مدى-احتياج-سوق-النفط-لصفقة-أوبك-1058415956.html

خبراء يحددون مدى احتياج سوق النفط لصفقة "أوبك+"

خبراء يحددون مدى احتياج سوق النفط لصفقة "أوبك+"

تصاعدت أسعار المواد في سوق السلع الأساسية العالمية منذ عدة أسابيع، بعد أزمة النفط، والتي ارتبطت بالوباء، حيث يقترب السعر من 100 دولار للبرميل. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T14:43+0000

2022-02-11T14:43+0000

2022-02-11T14:43+0000

أسعار النفط اليوم

اقتصاد

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لا يتعلق الأمر فقط برفع القيودأشار الخبير الكويتي في استراتيجيات النفط، حجاج بوحدور في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "رفع القيود المتعلقة بالجائحة ساهم في الارتفاع السريع في الأسعار في أوروبا، لكن هذا ليس السبب الوحيد".وأوضح أنه "تحتاج أولاً إلى فهم سبب الارتفاع السريع غير المسبوق في أسعار النفط والحفاظ على الأسعار عند مستوى مرتفع للغاية".وأضاف: "عموما، الاسباب التي جعلت النفط يقود بقوة مسيرة الصعود، هي ارتفاع الطلب بقوة وسط شح الإمدادات في فترة التعافي من جائحة كورونا، والشتاء القارس الذي عزز الطلب إضافة إلى الزيادة المرادفة في ارتفاع اسعار البدائل عن النفط كالغاز، والفحم أيضاً وشح إمداداته في الأسواق العالمية، ومجمل هذه الاسباب تسببت في تقلص الإمدادات في الأسواق، لا سيما الخام الأميركي الذي لا يزال منخفضاً بمقدار مليوني برميل يوميا".وقال الباحث الاقتصادي العراقي حمزة الحردان في حديثة لـ"سبوتنيك": "بالتأكيد هذه الزيادة في الاسعار قد انعشت موازنات الدول المنتجة للنفط، وعلى وجه التحديد، تلك الدول التي يعتمد أقتصادها بشكل كامل على واردات بيع النفط مثل العراق، حيث ان فترة هبوط أسعار النفط في الفترة الماضية انعكست بشكل واضح وجلي حول إمكانية هذه الدول الصمود أمام الانخفاض الحاد، لذلك ارتفاع الاسعار بالتأكيد اعطى ارتياح كبير لهذه الدول".وبحسب الحردان، فإن "استقرار الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة (90 دولارًا للبرميل)، سيسمح لمعظم الدول المنتجة للنفط بتعويض الخسائر التي تكبدتها منذ آذار/ مارس 2020".ويتفق الخبير الروسي يوري ريكوف، رئيس قطاع إدارة الطاقة في معهد الطاقة والمالية، مع الرأي القائل "بضرورة انتظار ديناميكيات واستقرار أسعار النفط المرتفعة".وأكد ريكوف: "من الصعب الآن تحديد ما إذا كان من الممكن تعويض الأرباح التي تكبدتها الدول المنتجة، لأن الاتجاه لا يزال غير مستقر للغاية، بطبيعة الحال، إذا ارتفعت الأسعار بنفس الوتيرة بحلول نهاية العام، سيتحقق ذلك، لا يزال هناك الكثير من الشكوك".واقعية حاجة السوق إلى صفقة أوبك+نظرًا لأن قيود فيروس كورونا على مشتريات النفط قد انتهت، فإن الطلب في السوق آخذ في الازدياد، وعلى الأرجح سيستمر في النمو، يطرح سؤال منطقي: هل يحتاج السوق حتى إلى صفقة أوبك + في الواقع الحالي؟ بعد كل شيء ، مهمتها الرئيسية هي على وجه التحديد تنظيم إنتاج النفط من أجل حل أزمة النفط.وكما أشار مدير صندوق تنمية الطاقة سيرغي بيكين: "الصفقة عنصر استقرار في سوق النفط العالمية، وهو أمر ضروري لجميع اللاعبين".وأوضح بيكين: "يعلم الجميع مقدار الزيادة في الشهر المقبل، ومستوى إنتاج النفط الذي سيكون في شهر أو شهرين، نعم، مع السلالات الجديدة المستمرة لفيروس كورونا، هناك بعض من الإبهام بشأن كيفية إدارة الطلب، ويحتاج السوق حقًا إلى بعض اليقين على الأقل".وأضاف: "هذا يفيد كلا من المستهلكين والموردين، علاوة على ذلك، بعد أزمة ربيع 2020، لم تصل الصفقة بعد إلى تحقيق 100% من حصص زيادة الإنتاج، ومن الصعب تعويض ما فقده الآن: لم تزل روسيا أيضًا التخفيضات بنسبة 100% في إنتاج النفط حتى الآن، دول الحلف الأخرى، بطريقة أو بأخرى ، لا تفي بهذا الحجم. لذلك ، حتى إذا تم إزالة جميع قيود الإنتاج ، فإن الأحجام العالمية لن ترتفع بسرعة كبيرة - وهذا مستحيل.وأردف: "أثبتت تجربة اوبك+ في سياساتها انها آلية واداة فاعلة في دعم واستقرار الاقتصاد العالمي، وانها لا تقتصر فقط على ترجيح الاسعار وانما هي تصنع الاسواق واستقرارها".قد يستمر ارتفاع سعر النفطوفي الوقت نفسه، حذر يوري ريكوف من أن "أسعار النفط قد تنخفض في غضون بضعة أشهر، وقد ينخفض الطلب في السوق بعد الأزمة، فعلى الرغم من دخوله في ميزة غير مسبوقة، إلا أنه لا يزال غير متوقع".وأكمل: "نحن نشهد تعافيًا من فيروس كورونا، إنه يسير بشكل أسرع قليلاً، لكن هذه المعطيات قد تتغير، وعلى وجه الخصوص، تتوقع شركة ريسكيد إنيرجي أنه في منتصف العام سيكون هناك تخمة في سوق النفط، وستنخفض الأسعار، لذلك، في الوقت الحالي، أعتقد أننا بحاجة إلى مراقبة السوق والصفقة لبضعة أشهر أخرى، وليست هناك حاجة لعمل متسرع".في الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية، وفقًا لتقرير صدر اليوم، عودة السوق إلى الفائض في عام 2022، على الرغم من الطلب القوي ومحدودية قدرة أوبك + على زيادة الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك، رفعت الوكالة توقعات استخراج المواد الخام، لكنها خفضت بشكل طفيف توقعات نمو الطلب بين الدول المستهلكة".استقرت أسعار النفط للأسابيع السبعة الماضية بشكل ثابت في منطقة إيجابية، على الرغم من أنها تستعد لانخفاض طفيف بعد نتائج هذا الأسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/أسعار-النفط-ترتفع-واحد-في-المئة-بسبب-الخوف-من-نقص-المعروض-1056891376.html

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أسعار النفط اليوم, اقتصاد