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https://arabic.sputniknews.com/20220211/سكين-الكارامبيت-الذي-استوحى-تصميمه-من-ناب-النمرفيديو-1058343666.html
سكين "الكارامبيت" الذي استوحى تصميمه من "ناب النمر"...فيديو
سكين "الكارامبيت" الذي استوحى تصميمه من "ناب النمر"...فيديو
يرتبط تاريخ البشرية ارتباطا وثيقا بتاريخ الأسلحة، ومنها السكين المعروف باسم Karambit، والذي يعتقد بأن فكرة تصميمه تعود إلى "ناب النمر". 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T06:42+0000
2022-02-11T06:42+0000
2022-02-11T06:43+0000
منوعات
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ويعتبر مسقط رأس هذا السكين مناطق جنوب شرق آسيا، ويتميز بشكله المنحني وبقصره."الكارامبيت" الكلاسيكي عبارة عن سكين بشفرة على شكل منجل لا يزيد طولها عن 8-10 سم ويتم شحذ القسم الداخلي منه عادة ، مع المقبض ، تشكل نصف بيضاوي ، ليأخذ شكل الهلال عند فتحه.كما ويتميز هذا السكين بمقبضه الخشبي الصلب وبتصميم لأماكن وضع الأصابع عليه، بالإضافة لحلقة معدنية دائرية في أسفله تستخدم لربط السكين بحبل، بحسب ما نشر موقع topwar.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
سكين "الكارامبيت" الذي استوحى تصميمه من "ناب النمر"...فيديو 06:42 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 11.02.2022) تابعنا عبر
يرتبط تاريخ البشرية ارتباطا وثيقا بتاريخ الأسلحة، ومنها السكين المعروف باسم Karambit، والذي يعتقد بأن فكرة تصميمه تعود إلى "ناب النمر".
ويعتبر مسقط رأس هذا السكين مناطق جنوب شرق آسيا، ويتميز بشكله المنحني وبقصره.
"الكارامبيت" الكلاسيكي عبارة عن سكين بشفرة على شكل منجل لا يزيد طولها عن 8-10 سم ويتم
شحذ القسم الداخلي
منه عادة ، مع المقبض ، تشكل نصف بيضاوي ، ليأخذ شكل الهلال عند فتحه.
كما ويتميز هذا السكين بمقبضه الخشبي الصلب وبتصميم لأماكن وضع الأصابع عليه، بالإضافة لحلقة معدنية دائرية في أسفله تستخدم
لربط السكين بحبل
، بحسب ما نشر موقع topwar.