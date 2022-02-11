تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/سكين-الكارامبيت-الذي-استوحى-تصميمه-من-ناب-النمرفيديو-1058343666.html
سكين "الكارامبيت" الذي استوحى تصميمه من "ناب النمر"...فيديو
سكين "الكارامبيت" الذي استوحى تصميمه من "ناب النمر"...فيديو
يرتبط تاريخ البشرية ارتباطا وثيقا بتاريخ الأسلحة، ومنها السكين المعروف باسم Karambit، والذي يعتقد بأن فكرة تصميمه تعود إلى "ناب النمر". 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T06:42+0000
2022-02-11T06:43+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102496/64/1024966477_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_a76a3a1f2709ec4a185fc16e95adcb1f.jpg
ويعتبر مسقط رأس هذا السكين مناطق جنوب شرق آسيا، ويتميز بشكله المنحني وبقصره."الكارامبيت" الكلاسيكي عبارة عن سكين بشفرة على شكل منجل لا يزيد طولها عن 8-10 سم ويتم شحذ القسم الداخلي منه عادة ، مع المقبض ، تشكل نصف بيضاوي ، ليأخذ شكل الهلال عند فتحه.كما ويتميز هذا السكين بمقبضه الخشبي الصلب وبتصميم لأماكن وضع الأصابع عليه، بالإضافة لحلقة معدنية دائرية في أسفله تستخدم لربط السكين بحبل، بحسب ما نشر موقع topwar.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102496/64/1024966477_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_2aef29d951b2c2fb9e795f50ac659075.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

سكين "الكارامبيت" الذي استوحى تصميمه من "ناب النمر"...فيديو

06:42 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 11.02.2022)
© AFP 2021 / PHILIPPE HUGUENشبل النمر
شبل النمر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2021 / PHILIPPE HUGUEN
تابعنا عبر
يرتبط تاريخ البشرية ارتباطا وثيقا بتاريخ الأسلحة، ومنها السكين المعروف باسم Karambit، والذي يعتقد بأن فكرة تصميمه تعود إلى "ناب النمر".
ويعتبر مسقط رأس هذا السكين مناطق جنوب شرق آسيا، ويتميز بشكله المنحني وبقصره.
"الكارامبيت" الكلاسيكي عبارة عن سكين بشفرة على شكل منجل لا يزيد طولها عن 8-10 سم ويتم شحذ القسم الداخلي منه عادة ، مع المقبض ، تشكل نصف بيضاوي ، ليأخذ شكل الهلال عند فتحه.
كما ويتميز هذا السكين بمقبضه الخشبي الصلب وبتصميم لأماكن وضع الأصابع عليه، بالإضافة لحلقة معدنية دائرية في أسفله تستخدم لربط السكين بحبل، بحسب ما نشر موقع topwar.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала