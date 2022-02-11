https://arabic.sputniknews.com/20220211/شرطة-لندن-ترسل-استبيانا-لرئيس-الوزراء-البريطاني-1058437946.html
شرطة لندن ترسل استبيانا لرئيس الوزراء البريطاني
شرطة لندن ترسل استبيانا لرئيس الوزراء البريطاني
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون تسلم استبيانا من شرطة العاصمة وسيرد عليه وفقا لما هو مطلوب. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T23:58+0000
2022-02-11T23:58+0000
2022-02-11T23:58+0000
بريطانيا
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وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينغ ستريت، خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا.وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.وقال المتحدث باسم جونسون في بيان، "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة العاصمة. سيرد عليه وفقا لما هو مطلوب".وتحقق الشرطة في 12 تجمعا في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق اشتملت على احتساء الخمور وأن جونسون شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/برلماني-بريطاني-محافظ-يدعو-جونسون-للاستقالة-1058043299.html
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بريطانيا, أخبار العالم الآن
شرطة لندن ترسل استبيانا لرئيس الوزراء البريطاني
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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون تسلم استبيانا من شرطة العاصمة وسيرد عليه وفقا لما هو مطلوب.
وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات
في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينغ ستريت، خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا.
وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.
وقال المتحدث باسم جونسون في بيان، "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا
من شرطة العاصمة. سيرد عليه وفقا لما هو مطلوب".
وتحقق الشرطة في 12 تجمعا في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق اشتملت على احتساء الخمور وأن جونسون شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.