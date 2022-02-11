https://arabic.sputniknews.com/20220211/قناة-عبرية-تعيين-مسؤول-رفيع-في-الجيش-الإسرائيلي-بدولة-خليجية-1058346199.html

قناة عبرية: تعيين مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي بدولة خليجية

قناة عبرية: تعيين مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي بدولة خليجية

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن حدث تاريخي لدولة إسرائيل، هو الأول من نوعه في تاريخها. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T07:52+0000

2022-02-11T07:52+0000

2022-02-11T07:52+0000

إيران

إسرائيل

بيني غانتس

العالم العربي

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وأفادت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم تعيين ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي في دولة عربية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.وأكدت القناة العبرية أن إسرائيل قررت تعيين ضابط بحري رفيع المستوى في البحرين، ويفترض أن يتوجه إلى المملكة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي.وأوضحت القناة أن هذا الضابط الإسرائيلي رفيع المستوى، سيتم تعيينه أو تثبيته، بشكل دائم، في دولة خليجية، لا تبعد عن إيران سوى 200 كيلو مترا فقط، وهو الحدث الأول من نوعه لإسرائيل في دولة عربية.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى توقع مسؤولين إسرائيليين بارزين أن تنحو بعض الدول الخليجية هذا المنحى مستقبلا.ويشار إلى أن الموقع الإلكتروني العبري إسرائيل ديفنس، قد ذكر الأسبوع الماضي، أن أحد الأهداف أو الأسباب الحقيقية وراء زيارة غانتس إلى البحرين هو تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية أمام إيران، بشراكة أو وساطة أمريكية وموافقة بحرينية.وأكد الموقع ذو الصبغة الدفاعية والعسكرية أن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، قد نادى بنقل المعركة مع العدو إلى أراضيه، وهو ما يعني أن نقل قوة من البحرية الإسرائيلية إلى البحرين، بالقرب من الشواطئ الإيرانية هو هدف إسرائيلي قديم.وأوضح الموقع العبري أن غانتس قد رافقه خلال زيارته الاستراتيجية للبحرين، قائد سلاح البحرية دافيد ساعر سلما.وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، وهي الزيارة الأولى من نوعها، تعد بمثابة رسالة إسرائيلية مباشرة إلى إيران، بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع دولة خليجية.وأكدت الصحيفة أن معنى وصول واستقبال وزير الدفاع الإسرائيلي في المنامة، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل ظهر الأربعاء قبل الماضي، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.

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إيران, إسرائيل, بيني غانتس, العالم العربي