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https://arabic.sputniknews.com/20220211/لعبة-فيديو-شهيرة-تختار-بغداد-لأحداثهافيديو-1058347009.html
لعبة فيديو شهيرة تختار بغداد لأحداثها...فيديو
لعبة فيديو شهيرة تختار بغداد لأحداثها...فيديو
أشارت تقارير إعلامية إلى أن أحداث الجزء الجديد من لعبة الفيديو الشهيرة Assassin's Creed ستكون في العراق. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:08+0000
2022-02-11T08:08+0000
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وبحسب الصحفي جايسون شراير في "بلومبرغ"، فإن شركة Ubisoft حوّلت لعبة Assassin's Creed Valhalla إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها تحمل العنوان الفرعي Rift، على أن تضم شخصية تعرف بإسم "باسم"، ومن المتوقع أن تصدر في أواخر سنة 2022 أو مع بداية العام القادم. وأشار التقرير إلى أن " Rift تحولت إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها في أواخر عام 2021، ومن المتوقع إصدارها قبل Assassin's Creed Infinity، التطور القادم للسلسلة التي يُشاع أنها لعبة منصة متطورة على غرار Fortnite."ولفت إلى أن أحداث Rift ستجري في بغداد قبل أحداث Valhalla . وأكد أن شخصية اللعبة "باسم" من العباسيين، الذين كانت عاصمتهم بغداد في فترة زمنية في القرن التاسع، بحسب ما نشر موقع "السومرية".
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منوعات

لعبة فيديو شهيرة تختار بغداد لأحداثها...فيديو

08:08 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubye العاصمة العراقية بغداد
 العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubye
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن أحداث الجزء الجديد من لعبة الفيديو الشهيرة Assassin's Creed ستكون في العراق.
وبحسب الصحفي جايسون شراير في "بلومبرغ"، فإن شركة Ubisoft حوّلت لعبة Assassin's Creed Valhalla إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها تحمل العنوان الفرعي Rift، على أن تضم شخصية تعرف بإسم "باسم"، ومن المتوقع أن تصدر في أواخر سنة 2022 أو مع بداية العام القادم.
وأشار التقرير إلى أن " Rift تحولت إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها في أواخر عام 2021، ومن المتوقع إصدارها قبل Assassin's Creed Infinity، التطور القادم للسلسلة التي يُشاع أنها لعبة منصة متطورة على غرار Fortnite."
ولفت إلى أن أحداث Rift ستجري في بغداد قبل أحداث Valhalla . وأكد أن شخصية اللعبة "باسم" من العباسيين، الذين كانت عاصمتهم بغداد في فترة زمنية في القرن التاسع، بحسب ما نشر موقع "السومرية".
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