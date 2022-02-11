https://arabic.sputniknews.com/20220211/ماتفينكو-اختبارات-فالييفا-لا-تترك-أي-شك-حول-نقائها-1058424855.html

ماتفينكو: اختبارات فالييفا لا تترك أي شك حول نقائها

ماتفينكو: اختبارات فالييفا لا تترك أي شك حول نقائها

قالت رئيسة الاتحاد الروسي للتزلج الفني على الجليد، فالنتينا ماتفينكو، إن المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا اجتازت مرارًا اختبارات المنشطات، وجميعها لا... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T15:12+0000

2022-02-11T15:12+0000

2022-02-11T15:23+0000

روسيا

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058388180_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_a7d0420f72a183557408f5a2f48dbccc.jpg

وقالت ماتفينكو للصحفيين يوم الجمعة، اجتازت كاميلا فالييفا الاختبارات مرارًا وتكرارًا قبل وبعد 25 ديسمبر، وفي بطولات العالم وأوروبا في يناير، وفي الأولمبياد - كانت جميعها سلبية ولا تعطي أي سبب للشك في نقائها". مشيرة إلى أن "هذه حقيقة".وأضافت: "بعض الوضوح، في رأيي، تم التوصل إليه من خلال التصريحات الأخيرة بسبب عمليات التلاعب بالخدمات الخاصة في التخمين بنتائج الاختبارات".في وقت سابق ، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين مقتنع بأن الموقف بشأن اللاعبة الروسية كاميلا فالييفا هو سوء تفاهم، ويحث على انتظار انتهاء الإجراءات.وقال بيسكوف: "نحن مقتنعون الآن بأننا نتحدث عن نوع من سوء الفهم. لدى مسؤولي الرياضة لدينا أسئلة معينة حول توقيت اختبار عينات فالييفا. نسجل هذه الأسئلة". وأضاف في الوقت نفسه أن الكرملين "لا يعلق ولا يريد التعليق على الوضع" وينتظر استكمال الإجراءات.وبحسب بيسكوف، لا توجد أسئلة للمسؤولين الرياضيين الروس الآن ، فهم "يقومون بعملهم"، والكرملين يقدم دعما كاملا وغير محدود لكاميلا فالييفا، ويحثها على السير بفخر والفوز على الجميع.و غادرت المتزلجة التدريبات في أولمبياد بكين، وغطت وجهها بغطاء للرأس.هذا وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفرق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات أنه تم تأجيل حفل توزيع الجوائز للفائزين والفائزين في بطولة التزلج على الجليد للفريق في أولمبياد بكين بسبب نتيجة اختبار المنشطات الإيجابية للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا. وفرضت وكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا) تعليقًا مؤقتًا على المتزلجة في 8 فبراير، والتي نجحت في تحديها في اليوم التالي. واعترضت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للتزلج والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على رفع التعليق المؤقت وطعنت في قرار اللجنة التأديبية للروسادا في محكمة التحكيم الرياضية. وسيتم اتخاذ قرار قبول اللاعبة للمشاركة في التزلج الفردي للسيدات في الألعاب قبل 15 فبراير.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, رياضة