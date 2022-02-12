https://arabic.sputniknews.com/20220212/أردوغان-زيارتي-للإمارات-تساعد-في-الارتقاء-بعلاقات-البلدين-1058473321.html

أردوغان: زيارتي للإمارات تساعد في الارتقاء بعلاقات البلدين

أردوغان: زيارتي للإمارات تساعد في الارتقاء بعلاقات البلدين

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تساهم زيارته المرتقبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار تركيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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جاء ذلك في مقال له بموقع "خليج تايمز" بمناسبة زيارة سيقوم بها إلى الإمارات يوم الاثنين 14 شباط، وفقا لوكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن زيارته إلى الإمارات تظهر الأهمية التي يعطيها لعلاقات الصداقة بين البلدين، بالإضافة لإتاحة فرصة الارتقاء بعلاقات التعاون أكثر.وعبر الرئيس التركي عن ثقته في أن زيادة مجالات التعاون بين البلدين ستنعكس إيجابا على المنطقة، وأن التقارب في العلاقات جاء في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية.وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح أردوغان أن حجم التجارة غير النفطية بين تركيا والإمارات بلغ قرابة 89.6 مليار دولار خلال العقد الأخير.وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 7.3 مليارات دولار في 2019 إلى 8.9 مليارات في 2020، بزيادة بلغت 21 بالمئة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قام ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بزيارة إلى تركيا، مثلت أكبر مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.وتوترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب الخلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.

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