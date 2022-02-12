https://arabic.sputniknews.com/20220212/أنصار-الله-التحالف-نفذ-24-غارة-جوية-على-حجة-وصعدة-وصنعاء-1058474390.html

"أنصار الله": التحالف نفذ 24 غارة جوية على حجة وصعدة وصنعاء

"أنصار الله": التحالف نفذ 24 غارة جوية على حجة وصعدة وصنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، نفذ اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرتها في محافظات حجة وصعدة وصنعاء في اليمن. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T21:51+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "طيران العدوان الأمريكي السعود ) في اشارة إلى التحالف العربي(شن 16 غارة على مديرية حَرَض في محافظة حجة (شمال غربي البلاد).وأضاف أن "طيران العدوان استهدف بـ 3 غارات مديرية رَازِح وشن غارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة (شمال غرب).وبحسب المصدر ذاته فقد شن طيران التحالف 3 غارات في صنعاء استهدفت منطقتي فنذخ في مديرية بني ومنطقة جَربان في مديرية سَنحان ومنطقة الحَفا في مديرية السبعين.من جانبه، قال التحالف العربي إنه نفذ "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء".وأضاف وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "محاولات المليشيا (يقصد جماعة الحوثيين) استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي".وفي وقت سابق من اليوم السبت، نفذ التحالف 3 غارات جوية على الأكاديمية العسكرية ومدرسة الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقاً) في شارع المطار شمال صنعاء، ومعسكر القوات الخاصة التابعة للحرس الجمهوري في منطقة الصُباحة بمديرية بني مطر غرب العاصمة، وفقاً لما أفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك".وأمس الأول (الخميس)، أعلن التحالف أنه "سيقصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات"، داعياً المدنيين في صنعاء إلى "إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة القادمة"، وذلك على خلفية استهداف الجماعة مطار أبها الدولي بطائرة مُسيرة مفخخة، أوقعت 12مصاباً، سعوديون وأجانب، وأضراراً مادية، حسب التحالف.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/التحالف-العربي-يعلن-شن-18-عملية-استهداف-ضد-أنصار-الله-في-مأرب-وحجة-1058323943.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي, أنصار الله