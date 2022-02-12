https://arabic.sputniknews.com/20220212/البرهان-الجيش-يترك-الساحة-السياسية-إذا-جرت-انتخابات-1058468432.html
البرهان: الجيش يترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات
البرهان: الجيش يترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت أن الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات أو توافق وطني في البلاد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T18:12+0000
2022-02-12T18:12+0000
2022-02-12T18:42+0000
أخبار السودان اليوم
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وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حالة حدوث توافق، بحسب "رويترز".لكنه أكد البرهان على أنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.وقال إن الحوار المستقبلي لابد أن يشمل جميع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.وعن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، قال البرهان إن أي انتهاك من جانب قوات الأمن سيخضع للتحقيق وهناك شكوك في ضلوع أطراف أخرى في قتل المحتجين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
البرهان: الجيش يترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات
18:12 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت أن الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات أو توافق وطني في البلاد.
وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حالة حدوث توافق، بحسب "رويترز".
لكنه أكد البرهان على أنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.
ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.
وقال إن الحوار المستقبلي لابد أن يشمل جميع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
وعن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، قال البرهان إن أي انتهاك من جانب قوات الأمن سيخضع للتحقيق وهناك شكوك في ضلوع أطراف أخرى في قتل المحتجين.