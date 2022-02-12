عربي
البرهان: الجيش يترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات
https://arabic.sputniknews.com/20220212/البرهان-الجيش-يترك-الساحة-السياسية-إذا-جرت-انتخابات-1058468432.html
البرهان: الجيش يترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات
البرهان: الجيش يترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت أن الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات أو توافق وطني في البلاد. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T18:12+0000
2022-02-12T18:42+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050537178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_218201e13188aacb91b8afbce94e20ee.jpg
وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حالة حدوث توافق، بحسب "رويترز".لكنه أكد البرهان على أنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.وقال إن الحوار المستقبلي لابد أن يشمل جميع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.وعن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، قال البرهان إن أي انتهاك من جانب قوات الأمن سيخضع للتحقيق وهناك شكوك في ضلوع أطراف أخرى في قتل المحتجين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050537178_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2aafd06cb27cd4e696d17a155eb6a392.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

البرهان: الجيش يترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات

18:12 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 12.02.2022)
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت أن الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات أو توافق وطني في البلاد.
وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حالة حدوث توافق، بحسب "رويترز".
لكنه أكد البرهان على أنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.
ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.
وقال إن الحوار المستقبلي لابد أن يشمل جميع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
وعن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، قال البرهان إن أي انتهاك من جانب قوات الأمن سيخضع للتحقيق وهناك شكوك في ضلوع أطراف أخرى في قتل المحتجين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала