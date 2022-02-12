https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-الأمريكي-بشأن-قضية-الغواصة-لم-ننفذ-عمليات-في-المياه-الإقليمية-الروسية-1058474776.html
الجيش الأمريكي بشأن قضية الغواصة: لم ننفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية
الجيش الأمريكي بشأن قضية الغواصة: لم ننفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية
قال الجيش الأمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لم تنفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T22:14+0000
2022-02-12T22:14+0000
2022-02-12T22:37+0000
الجيش الأمريكي
البنتاغون الأمريكي
أخبار روسيا اليوم
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يأتي ذلك بعد أن قالت روسيا إنها طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي وأرغمتها على المغادرة.وأضاف، "لن أعلق على الموقع الدقيق لغواصاتنا، لكننا نتحرك في الجو والبحر وننفذ عملياتنا بأمان في المياه الدولية".هذا وأعلنت روسيا، السبت أن إحدى سفنها الحربية استخدمت "أساليب مناسبة" بهدف إجبار غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد في المحيط الهادئ.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأمريكية من نوع "فيرجينيا" رُصدت صباح السبت قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل.واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الحادث، مشددة على أن التصرفات الاستفزازية للغواصة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وشكلت خطرا على الأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/اكتشاف-غواصة-أمريكية-في-مياه-روسيا-الإقليمية-والرد-الفوري-عليها-1058463714.html
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الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, أخبار روسيا اليوم
الجيش الأمريكي بشأن قضية الغواصة: لم ننفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية
22:14 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 22:37 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
قال الجيش الأمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لم تنفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية.
يأتي ذلك بعد أن قالت روسيا إنها طاردت غواصة أمريكية
في المياه الروسية في المحيط الهادي وأرغمتها على المغادرة.
وقال المتحدث العسكري الأمريكي الكابتن كايل رينز، في بيان، "لا صحة للمزاعم الروسية بشأن عملياتنا في مياهها الإقليمية".
وأضاف، "لن أعلق على الموقع الدقيق لغواصاتنا، لكننا نتحرك في الجو والبحر وننفذ عملياتنا بأمان في المياه الدولية".
هذا وأعلنت روسيا، السبت أن إحدى سفنها الحربية استخدمت "أساليب مناسبة" بهدف إجبار غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد في المحيط الهادئ.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأمريكية من نوع "فيرجينيا" رُصدت صباح السبت
قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل.
واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الحادث، مشددة على أن التصرفات الاستفزازية للغواصة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وشكلت خطرا على الأمن القومي الروسي.