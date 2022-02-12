عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-البريطاني-من-يختار-البقاء-في-أوكرانيا-عليه-ألا-يتوقع-أي-إجلاء-عسكري-إذا-اندلعت-حرب-فيديو-1058446282.html
الجيش البريطاني: من يختار البقاء في أوكرانيا عليه ألا يتوقع أي إجلاء عسكري إذا اندلعت حرب... فيديو
الجيش البريطاني: من يختار البقاء في أوكرانيا عليه ألا يتوقع أي إجلاء عسكري إذا اندلعت حرب... فيديو
حذر الجيش البريطاني الرعايا البريطانيين الموجودين في أوكرانيا بأنه لن يكون هناك أي عمليات إجلاء عسكرية لإنقاذهم في حالة نشوب صراع مع روسيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:43+0000
2022-02-12T09:43+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لقناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، إن المواطنين البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا.وأوضح هيبي أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الوجود الدبلوماسي البريطاني في أوكرانيا".وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من رعاياها، أمس الجمعة، مغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من حث الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع مواطني بلاده على مغادرة أوكرانيا، قائلا: "يمكن أن تسوء الأمور بسرعة كبيرة".كما أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط عسكرية طارئة لنقل الأمريكيين الذين فروا من أوكرانيا إلى بولندا جوا، في محاولة لتجنب هذا النوع من إخفاق الإجلاء الذي حدث في كابول، الصيف الماضي.وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الجيش البريطاني: من يختار البقاء في أوكرانيا عليه ألا يتوقع أي إجلاء عسكري إذا اندلعت حرب... فيديو

09:43 GMT 12.02.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
تابعنا عبرGoogle news
حذر الجيش البريطاني الرعايا البريطانيين الموجودين في أوكرانيا بأنه لن يكون هناك أي عمليات إجلاء عسكرية لإنقاذهم في حالة نشوب صراع مع روسيا.
وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لقناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، إن المواطنين البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا.

وأضاف: "ينبغي على المواطنين البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة، وعليهم ألا يتوقعوا، مثلما حدث في الصيف في أفغانستان، أن يكون هناك احتمال لأي إجلاء عسكري".

وأوضح هيبي أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الوجود الدبلوماسي البريطاني في أوكرانيا".

وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من رعاياها، أمس الجمعة، مغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.
يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من حث الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع مواطني بلاده على مغادرة أوكرانيا، قائلا: "يمكن أن تسوء الأمور بسرعة كبيرة".
كما أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط عسكرية طارئة لنقل الأمريكيين الذين فروا من أوكرانيا إلى بولندا جوا، في محاولة لتجنب هذا النوع من إخفاق الإجلاء الذي حدث في كابول، الصيف الماضي.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала