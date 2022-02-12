https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-البريطاني-من-يختار-البقاء-في-أوكرانيا-عليه-ألا-يتوقع-أي-إجلاء-عسكري-إذا-اندلعت-حرب-فيديو-1058446282.html

الجيش البريطاني: من يختار البقاء في أوكرانيا عليه ألا يتوقع أي إجلاء عسكري إذا اندلعت حرب... فيديو

الجيش البريطاني: من يختار البقاء في أوكرانيا عليه ألا يتوقع أي إجلاء عسكري إذا اندلعت حرب... فيديو

حذر الجيش البريطاني الرعايا البريطانيين الموجودين في أوكرانيا بأنه لن يكون هناك أي عمليات إجلاء عسكرية لإنقاذهم في حالة نشوب صراع مع روسيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T09:43+0000

2022-02-12T09:43+0000

2022-02-12T09:43+0000

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وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لقناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، إن المواطنين البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا.وأوضح هيبي أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الوجود الدبلوماسي البريطاني في أوكرانيا".وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من رعاياها، أمس الجمعة، مغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من حث الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع مواطني بلاده على مغادرة أوكرانيا، قائلا: "يمكن أن تسوء الأمور بسرعة كبيرة".كما أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط عسكرية طارئة لنقل الأمريكيين الذين فروا من أوكرانيا إلى بولندا جوا، في محاولة لتجنب هذا النوع من إخفاق الإجلاء الذي حدث في كابول، الصيف الماضي.وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.

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