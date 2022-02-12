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https://arabic.sputniknews.com/20220212/الحرس-الثوري-إيران-عاقدة-العزم-على-صنع-حضارة-إسلامية-جديدة-1058446016.html
الحرس الثوري: إيران عاقدة العزم على صنع حضارة إسلامية جديدة
الحرس الثوري: إيران عاقدة العزم على صنع حضارة إسلامية جديدة
أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا أكد فيه أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:34+0000
2022-02-12T09:34+0000
أخبار إيران
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وقال الحرس الثوري، في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم المتعدد الجوانب من قبل الأعداء".وأكد البيان أن "العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران"، مشددا على ضرورة "الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الأعداء لحرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققتها إيران".وأحيت إيران، أمس الجمعة، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة: "لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نأمل بشعبنا فقط".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/زعماء-وقادة-الخليج-يوجهون-رسائل-إلى-الرئيس-الإيراني-1058440765.html
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أخبار إيران

الحرس الثوري: إيران عاقدة العزم على صنع حضارة إسلامية جديدة

09:34 GMT 12.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSIالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSI
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أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا أكد فيه أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة".
وقال الحرس الثوري، في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم المتعدد الجوانب من قبل الأعداء".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
زعماء وقادة الخليج يوجهون رسائل إلى الرئيس الإيراني
06:53 GMT
وأكد البيان أن "العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران"، مشددا على ضرورة "الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الأعداء لحرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققتها إيران".
وأحيت إيران، أمس الجمعة، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة: "لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نأمل بشعبنا فقط".
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