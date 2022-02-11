https://arabic.sputniknews.com/20220211/ذكرى-الثورة-الإسلامية-الإيرانية-43-عاما-بين-المواجهة-وتعيين-المصير-1058427406.html

ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية... 43 عاما بين المواجهة وتعيين المصير

ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية... 43 عاما بين المواجهة وتعيين المصير

أحيت إيران، اليوم الجمعة، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T16:02+0000

2022-02-11T16:02+0000

2022-02-11T16:02+0000

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103895/42/1038954235_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_a10549946c4d82eb14578b9dcbf42caa.jpg

طهران – سبوتنيك. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة " لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نتأمل بشعبنا فقط".وأضاف: "نجند طاقتنا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والعالم يدرك أن إيران تعتبر أكثر الدول استقلالاً وترفض الظلم بقوة"، مؤكدا أن بلاده تسعى في سياستها الخارجية إلى علاقات متوازنة مع العالم.وفي التعليق على مسار الثورة وإنجازاتها في البلاد، أوضح محللون سياسيون إيرانيون أن إيران حققت منذ انطلاق ثورتها قبل 43 عاما الكثير من الإنجازات على صعيد السياسة والعلم والتقانة والعسكر والثقافة، كذلك أخفقت في بعض الجوانب.وقال المحلل السياسي الإيراني، مختار حداد: "الثورة الإسلامية حققت التقدم للشعب الإيراني وللبلاد، حيث إنه قبل الثورة الإسلامية كان نظام الشاه لا يهتم لموضوع التقدم وتطوير البلاد".وأضاف: "إذا قارنا بين الإحصائيات الآن، وما كانت عليه قبل انتصار الثورة الإسلامية نرى أن هناك فرقاً شاسعاً"، مضيفاً: "مثلا في موضوع التقدم العلمي تحققت إنجازات كبيرة جعلت إيران من الدول المتطورة في المجالات العلمية، وحققت الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وفي المجال الطبي أيضاً، والبحوث العلمية الطبية والدراسات العلمية والفضائية حيث إن إيران أصبحت الآن عضو النادي الفضائي، وأصبحت عضواً في الدول المتقدمة التي تمتلك التكنولوجيا العالية أو( الهايتيك)، كذلك إيران حققت تقدماً في المجال الطبي ونرى أنها أنتجت عدة لقاحات، مثلا في أزمة كورونا أو في تطور حياة ومعيشة الشعب والأمل بالحياة حيث أن درجة نمو الأمل بالحياة أصبحت كبيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية".ولفت المحلل السياسي الإيراني إلى أن إيران حققت إنجازات في مجال الحرية السياسية، حيث إن الشعب الإيراني يختار جميع مسؤوليه بدأً من رئيس الجمهورية إلى النواب في البرلمان إلى مجلس الخبراء ومجالس البلدية وما إلا ذلك، قائلا: "نرى أن نسبة المشاركة دائماً عالية في الانتخابات، حيث عندما نشاهد أكثر من 50 إلى 60 في المئة إلى 70 بالمئة من الشعب في الانتخابات، نرى في الدول التي تدعي الديموقراطية كفرنسا مثلا يشارك 20 في المئة بالانتخابات البرلمانية وهذا التطور نشهده في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبوجود دور كبير للمرأة الإيرانية في المجتمع والإنجازات التي حققتها الثورة حتى الآن واضحة للجميع".التحديات التي واجهتها وتواجهها الثورة بعد 43 عاماقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، فؤاد ايزدي، إن هناك تحديات عامة تواجهها إيران منذ انطلاق ثورتها الإسلامية هي نفسها تواجه جميع دول العالم، وهناك تحديات خاصة تواجهها إيران منفردة منذ انطلاق الثورة فيها.وأوضح في تصريح لـ سبوتنيك: "لدى إيران العديد من التحديات العامة والتي هي موجودة في العالم كله وتواجهها الكثير من دول العالم ليس فقط إيران، مثل أزمة المناخ والفرق الطبقي المعيشي للمجتمع وهناك تحديات خاصة بإيران وهي أن الحكومات الإيرانية بعد الثورة واجهت عدم قبول بهذا الانقلاب من قبل بعض الدول وخاصة الدول الغربية التي كانت تعتبر أن حكومة الشاه حكومة تابعة لها، وبعد الانقلاب أصبحت الحكومة في إيران خارج سيطرتهم وأشرافهم وتبعيتهم وسعوا خلال الـ 43 عاماً السابقة إلى إحداث انقلاب ضد الحكومة الإيرانية الثورية وكذلك فرضوا ضغوط ومنها الضغط الأقصى الأخير الذي وضعته أميركا والتي لم تصل إلى أهدافها وفشلت".وتابع ايزدي: "لأن أعداء إيران وعلى رأسهم الغرب وأميركا ذاهبون إلى الزوال، فإن التحديات التي أمام إيران تتقلص تباعا ومع ضعف أعداء إيران فإن تحدياتها تتقلص تباعا ومع مقاومة إيران المستمرة والثورة الإسلامية فإن أفول هذه الدول وزوالها يقطع مراحله تباعا، حيث يتوجب على إيران في هذه المرحلة المقاومة فقط حتى انتهاء مرحلة زوال تلك الدول"، مؤكدا أن إيران استطاعت على مدى ال43 عاماً السابقة المقاومة أمام التحديات رغم كل المشاكل التي واجهتها".وأردف أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، قائلا: "إذا نظرنا إلى الجانب العسكري مثلا وباعتراف الدول المعادية لإيران، التي تقول بأن إيران أصبحت خارج السيطرة في هذا الجانب واعترفوا أن إيران أصبحت قوة إقليمية.. الثورة الإسلامية استمرت حتى تحت الضغوط، تقدمت في الجانب العسكري والسياسي والاقتصادي وحتى في جانب الخدمات للشعب"، لافتا إلى أن وضع إيران اليوم بعد الثورة أفضل من بعض الدول الغربية حتى.ويرى ايزدي، أن السبب الرئيسي لعدم رضا فئة معينة من الشعب الإيراني هو الضغوط المعيشية والاقتصادية وخاصة الضغط الأقصى التي اتبعته أمريكا.وقال: "صحيح أن الضغط الأقصى الذي اتبعته أميركا لم يصل لأهدافه في تغيير النظام أو أخذ امتيازات أكثر من نظام الجمهورية الإسلامية، لكنه أوجد مشاكل للشعب الإيراني ووضع الشعب تحت ضغوط اقتصادية، حيث إنه عندما انتشر فيروس كورونا في إيران، الأمريكيون لم يسمحوا لطهران باستخدام أموالها المجمدة في الخارج ما دفع قسم من الشعب إلى عدم الرضا عن النظام، ولكن هذا القسم من الشعب نفسه كان يعرف أن هذه الضغوط لم تكن بسبب الحكومة الإيرانية".وأضاف: "اليوم بايدن أيضاً، مستمر في نفس سياسة سلفه ولكن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في فيينا وإذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا فإن وضع التجارة الخارجية لإيران سيتغير بعض الشيء وبذلك تنخفض الضغوط الاقتصادية عن الشعب الإيراني".

https://arabic.sputniknews.com/20220209/قائد-الجيش-الإيراني-الأعداء-لم-يتحملوا-أنوار-الثورة-الإسلامية-1058270027.html

https://arabic.sputniknews.com/20220211/عبداللهيان-المثل-العليا-للثورة-الإسلامية-تقود-سياستنا-الخارجية-1058344193.html

https://arabic.sputniknews.com/20220210/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إيران-النووية-تشكل-خطرا-على-المجتمع-الدولي-1058321190.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار إيران