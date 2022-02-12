https://arabic.sputniknews.com/20220212/المصري-مصطفى-محمد-ينقذ-غالاطة-سراي-من-السقوط-فيديو-1058471751.html
المصري مصطفى محمد ينقذ غالاطة سراي من السقوط... فيديو
المصري مصطفى محمد ينقذ غالاطة سراي من السقوط... فيديو
أنقذ لاعب كرة القدم المصري مصطفى محمد ناديه "غالاطة سراي" التركي من السقوط، محرزا هدف التعادل في شباك "قيصري سبور" في الدقائق الأخيرة من المباراة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T20:00+0000
2022-02-12T20:00+0000
2022-02-12T20:06+0000
رياضة
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وانطلقت المباراة على ملعب "غلاطة سراي"، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.ونزل مصطفى محمد (24 عاما)، في الدقيقة 59 بدل الفرنسي بافيتيمبي جوميز القادم من "الهلال" السعودي.وأحرز المهاجم البرتغالي ميغيل كاردوزو هدف التقدم لقيصري سبور في الدقيقة 70، لكن الفرعون الصغير عاد وأحرز هدف التعادل لفريقه من رأسية رائعة في الدقيقة 85.وبذلك، يحتل غالاطة سراي المركز الثالث عشر في الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل قيصري سبور المركز العاشر برصيد 35 نقطة.وبعد صافرة النهاية، أدلى مصطفى محمد بتصريحات مهمة لوسائل إعلام تركية، وشدد المهاجم المصري على أمله في المستقبل وقال: "جئنا للفوز. كان في أذهاننا دائما الفوز. نريد رفع غالاطة سراي مرة أخرى. لا أحد في النادي بما في ذلك اللاعبون راضون عن هذا. نحاول إصلاح هذا الوضع، وأملي كبير في أن الأمور ستتحسن خلال وقت قصير".هذه هي المباراة الأولى لـ مصطفى محمد مع غالاطة سراي بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، حيث فاز الفراعنة بالمركز الثاني بينما توجت السنغال باللقب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة
المصري مصطفى محمد ينقذ غالاطة سراي من السقوط... فيديو
20:00 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 20:06 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أنقذ لاعب كرة القدم المصري مصطفى محمد ناديه "غالاطة سراي" التركي من السقوط، محرزا هدف التعادل في شباك "قيصري سبور" في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وانطلقت المباراة على ملعب "غلاطة سراي"، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بحسب وكالة الأناضول
الرسمية.
ونزل مصطفى محمد (24 عاما)، في الدقيقة 59 بدل الفرنسي بافيتيمبي جوميز القادم من "الهلال" السعودي.
وأحرز المهاجم البرتغالي ميغيل كاردوزو هدف التقدم لقيصري سبور في الدقيقة 70، لكن الفرعون الصغير عاد وأحرز هدف التعادل لفريقه من رأسية رائعة في الدقيقة 85.
وبذلك، يحتل غالاطة سراي المركز الثالث عشر في الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل قيصري سبور المركز العاشر برصيد 35 نقطة.
وبعد صافرة النهاية، أدلى مصطفى محمد بتصريحات مهمة لوسائل إعلام تركية
، وشدد المهاجم المصري على أمله في المستقبل وقال: "جئنا للفوز. كان في أذهاننا دائما الفوز. نريد رفع غالاطة سراي مرة أخرى. لا أحد في النادي بما في ذلك اللاعبون راضون عن هذا. نحاول إصلاح هذا الوضع، وأملي كبير في أن الأمور ستتحسن خلال وقت قصير".
هذه هي المباراة الأولى لـ مصطفى محمد
مع غالاطة سراي بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، حيث فاز الفراعنة بالمركز الثاني بينما توجت السنغال باللقب.