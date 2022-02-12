بث مباشر... الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

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تابعوا معنا المواجهة المثيرة بين الأهلي بطل مصر وأفريقيا مع الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.
12:44 GMT 12.02.2022
برأيك من يفوز بالبرونزية ... الأهلي أم الهلال؟
12:43 GMT 12.02.2022
تشكيل الهلال السعودي
12:42 GMT 12.02.2022
تشكيل النادي الأهلي المصري
12:40 GMT 12.02.2022
عمليات الإحماء للفريقين
12:39 GMT 12.02.2022
روح رياضية عالية بين جماهير الفريقين
12:36 GMT 12.02.2022
التحدي الرسمي الأول بين بطلي أفريقيا وآسيا
وستكون مواجهة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بأبو ظبي، هي التحدي الرسمي الأول بين بطلي أفريقيا وآسيا وسط اهتمام جماهيري كبير في الوطن العربي بمواجهة العملاقين.
12:34 GMT 12.02.2022
أكبر إنجازات الأهلي كانت الحصول على الميدالية البرونزية مرتين، الأولى عام 2006 في اليابان، والثانية في 2021 في قطر
12:33 GMT 12.02.2022
أما الأهلي فهو أكثر أندية العالم ظهورا بمونديال الأندية بعدما تأهل للمسابقة 7 مرات في الفترة من 2005 وحتى 2021
12:32 GMT 12.02.2022
يظهر الهلال للمرة الثانية في بطولات كأس العالم للأندية، بعد أن شارك للمرة الأولى عام 2019، وحقق وقتها المركز الرابع
12:31 GMT 12.02.2022
الهلال زعيم آسيا
نجح الهلال السعودي في انتزاع لقب دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 3 مواسم، ليصبح البطل التاريخي للقارة، رافعا رصيده إلى 4 بطولات على مر التاريخ ليصبح الفريق الأكثر تتويجا في القارة بفارق بطولة واحدة عن يوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي أقرب ملاحقيه
12:30 GMT 12.02.2022
الأهلي بطل أفريقيا بدون منازع
فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، وحصد اللقب في آخر موسمين، ليعزز رقمه كبطل تاريخي للقارة السمراء، بفارق 5 بطولات عن أقرب ملاحقيه
12:29 GMT 12.02.2022
فوز الأهلي الأول جاء عام 1995 في بطولة النخبة العربية بهدف نظيف، ورد الهلال في العام ذاته ببطولة الصداقة الدولية وبنفس النتيجة، ليعود الأهلي في العام التالي 1996 ويهزم العملاق السعودي (2-1) في البطولة العربية
12:28 GMT 12.02.2022
فاز الفريق المصري مرتين، مقابل فوزا وحيدا للهلال، وحضر التعادل 3 مرات، بنتيجة (1-1) مرتين، وبدون أهداف مرة وحيدة
12:27 GMT 12.02.2022
لم يلعب الأهلي والهلال من قبل في بطولة رسمية، لكنهما لعبا 6 مرات ما بين مباريات في البطولات العربية وأخرى ودية ومباريات اعتزال
12:26 GMT 12.02.2022
طريق الأهلي... الأهلي واجه مونتيري المكسيكي وفاز بهدف نظيف ليتأهل لنصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي ولكنه خسر بهدفين
12:25 GMT 12.02.2022
طريق الهلال... الهلال واجه الجزيرة الإماراتي وفي الدور الأول وحقق فوزا عريضا بنتيجة 6-1، ثم قدم مباراة كبيرة أمام تشيلسي بطل أوروبا وخسر بهدف نظيف بصعوبة بالغة في نصف النهائي
12:20 GMT 12.02.2022
تنطلق المباراة في الساعة 13:00 اليوم السبت بتوقيت غرينتش على ستاد على استاد آل نهيان في الإمارات