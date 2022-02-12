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تصميم حوض أسماك خاص لقط لمراقبة الأسماك كيف تسبح...فيديو
تصميم حوض أسماك خاص لقط لمراقبة الأسماك كيف تسبح...فيديو
حصل القط غاسبر من سينسيناتي الأمريكية، على حوض أسماك تم إضافة ميزة له خصيصا ليتمكن من مراقبة الأسماك في الحوض. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:26+0000
2022-02-12T12:27+0000
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غاسبر الذي يحب مراقبة الأسماك في الحوض حصل على فرصة لمشاهدتها عن قرب دون الحاجة إلى السباحة داخل الحوض.تم تصميم الحوض بفتحة في أسفله وصنع غرفة زجاجية داخل الحوض ليتمكن من إدخال رأسه ومراقبة حركة الأسماك.من جهته وصف جاكسون جالاكسي، المتخصص في علم نفس القطط، الفكرة بالرائعة وتشبه تلفزيون القطط. وبحسب تصريحات أصحاب المنزل، فإن الوضع مع الأسماك على ما يرام، فهم يتفاعلون مع وجود القط لفترة طويلة، إما أنهم يحبون ذلك أو لا يهتمون .
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منوعات, نادي الفيديو

تصميم حوض أسماك خاص لقط لمراقبة الأسماك كيف تسبح...فيديو

12:26 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 12.02.2022)
CC BY 2.0 / Pixabay / K L / قط يرفض اعادة سمكة
قط يرفض اعادة سمكة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
CC BY 2.0 / Pixabay / K L /
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حصل القط غاسبر من سينسيناتي الأمريكية، على حوض أسماك تم إضافة ميزة له خصيصا ليتمكن من مراقبة الأسماك في الحوض.
غاسبر الذي يحب مراقبة الأسماك في الحوض حصل على فرصة لمشاهدتها عن قرب دون الحاجة إلى السباحة داخل الحوض.
تم تصميم الحوض بفتحة في أسفله وصنع غرفة زجاجية داخل الحوض ليتمكن من إدخال رأسه ومراقبة حركة الأسماك.
من جهته وصف جاكسون جالاكسي، المتخصص في علم نفس القطط، الفكرة بالرائعة وتشبه تلفزيون القطط.
وبحسب تصريحات أصحاب المنزل، فإن الوضع مع الأسماك على ما يرام، فهم يتفاعلون مع وجود القط لفترة طويلة، إما أنهم يحبون ذلك أو لا يهتمون .
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