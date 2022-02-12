https://arabic.sputniknews.com/20220212/حركة-حماس-تدين-قرارا-لبنانيا-يخص-العمالة-الفلسطينية-1058452067.html

حركة حماس تدين قرارا لبنانيا يخص العمالة الفلسطينية

حركة حماس تدين قرارا لبنانيا يخص العمالة الفلسطينية

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، "حماس"، بيانا أدانت فيه قرارا لبنانيا يوقف قرارا سابقا لوزير العمل اللبناني باستثناء الفلسطينيين من المهن الخاصة... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

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حركة حماس

لبنان

عمال

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وحسب البيان الذي نشره موقع النشرة، قال: "قرار مجلس الشورى اللبناني مستنكر ويثير تساؤلات جوهرية ولا يخدم العلاقات اللبنانية الفلسطينية".ووصف البيان قرار وزيرالعمل السابق بأنه "كان جهداً مشكوراً، ولا يمكن أن يسهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين المرفوض قطعاً".وكان رئيس الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​، قد أعلن أن "مجلس شورى الدولة​ أصدر قرارًا يحمل الرقم 93 تاريخ 3 فبراير/شباط 2022، بوقف تنفيذ قرار وزير العمل ​مصطفى بيرم​، الصادر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ورقمه 1/96، لتجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان، ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط".وجاء في مضمون القرار السماح للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي، بالعمل في كل المهن الأخرى المخصصة للبنانيين.وأحدث القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، في الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول 2021، العديد من ردود الفعل، حيث رحب اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة بهذه الخطوة، داعين إلى ضرورة استكمال الخطوة بإجراءات تشريعية تسهل من طبيعة تتفيذ القرار.

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حركة حماس, لبنان, عمال