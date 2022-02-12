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https://arabic.sputniknews.com/20220212/رئيس-الوزراء-الأسترالي-يحث-مواطنيه-في-أوكرانيا-على-المغادرة-بأسرع-ما-يمكن-1058438315.html
رئيس الوزراء الأسترالي يحث مواطنيه في أوكرانيا على المغادرة بأسرع ما يمكن
رئيس الوزراء الأسترالي يحث مواطنيه في أوكرانيا على المغادرة بأسرع ما يمكن
دعا رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، المواطنين الأستراليين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بأسرع ما يمكن قائلا، إن "الوضع هناك... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T02:09+0000
2022-02-12T02:09+0000
الحكومة الأسترالية
أخبار أوكرانيا
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وأضاف موريسون في إفادة صحفية، "نصيحتنا واضحة.. هذا وضع خطير.. عليكم السعي للخروج من أوكرانيا".جاء التحذير بعد أن زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم السبت، قائلا إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.وقد حثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/بايدن-يطالب-الأمريكيين-بمغادرة-أوكرانيا-فورا-ويقول-إن-إرسال-قوات-إخلاء-سيكون-بمثابة-حرب-عالمية-1058341017.html
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الحكومة الأسترالية, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء الأسترالي يحث مواطنيه في أوكرانيا على المغادرة بأسرع ما يمكن

02:09 GMT 12.02.2022
© AP Photo / LUKAS COCHرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / LUKAS COCH
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دعا رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، المواطنين الأستراليين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بأسرع ما يمكن قائلا، إن "الوضع هناك يزداد خطورة".
وأضاف موريسون في إفادة صحفية، "نصيحتنا واضحة.. هذا وضع خطير.. عليكم السعي للخروج من أوكرانيا".
جاء التحذير بعد أن زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم السبت، قائلا إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية
10 فبراير, 22:57 GMT
وقد حثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
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