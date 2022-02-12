https://arabic.sputniknews.com/20220212/فرنسا-تعلن-مقتل-40-متشددا-على-حدود-بنين-وبوركينا-فاسو-1058465880.html
فرنسا تعلن مقتل 40 متشددا على حدود بنين وبوركينا فاسو
فرنسا تعلن مقتل 40 متشددا على حدود بنين وبوركينا فاسو
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، مقتل 40 متشددا بنيران قواتها على الحدود بين بنين وبوركينا فاسو بمنطقة الساحل غربي أفريقيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T17:03+0000
2022-02-12T17:03+0000
2022-02-12T17:03+0000
أخبار فرنسا
بنين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101912/80/1019128041_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_caab3c796bd14761bba2c79ac378fccc.jpg
جاء ذلك في أعقاب مقتل 8 أشخاص بينهم فرنسي بهجوم على متنزه شمالي بنين يوم الثلاثاء الماضي، بحسب "رويترز".ويوم الخميس، أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب في باريس مقتل فرنسي في عامه الخمسين.وأوضحت النيابة أن الهجوم "وقع في منطقة بارك دبليو بشمال بنين". وتم تكليف الإدارة العامة للأمن الداخلي بإجراء التحقيقات اللازمة.وخلال الفترة الأخيرة، شهدت دول جنوب منطقة الساحل سلسلة هجمات حدودية، زادت من مخاوف إمكانية تقدم مسلحين متشددين نحو المناطق الساحلية.وعزز جيش بنين انتشاره في شمال البلاد بعد هجومين مسلحين تم الاعتراف بهما رسميا نهاية العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-وزراء-مالي-فرنسا-تدعم-جماعات-انفصالية-للإطاحة-بالحكومة-1058098284.html
أخبار فرنسا
بنين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101912/80/1019128041_224:0:5344:3840_1920x0_80_0_0_0e3bbddea934340f5e864ba5851b78a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , بنين
فرنسا تعلن مقتل 40 متشددا على حدود بنين وبوركينا فاسو
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، مقتل 40 متشددا بنيران قواتها على الحدود بين بنين وبوركينا فاسو بمنطقة الساحل غربي أفريقيا.
جاء ذلك في أعقاب مقتل 8 أشخاص بينهم فرنسي بهجوم على متنزه شمالي بنين يوم الثلاثاء الماضي، بحسب "رويترز".
ويوم الخميس، أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب في باريس مقتل فرنسي في عامه الخمسين.
وأوضحت النيابة أن الهجوم "وقع في منطقة بارك دبليو بشمال بنين". وتم تكليف الإدارة العامة للأمن الداخلي بإجراء التحقيقات اللازمة.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت دول جنوب منطقة الساحل سلسلة هجمات حدودية
، زادت من مخاوف إمكانية تقدم مسلحين متشددين نحو المناطق الساحلية.
وعزز جيش بنين انتشاره في شمال البلاد بعد هجومين مسلحين تم الاعتراف بهما رسميا نهاية العام الماضي.