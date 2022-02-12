https://arabic.sputniknews.com/20220212/كاف-يبعث-رسالة-للأهلي-بعد-برونزية-مونديال-الأندية-1058465404.html
"كاف" يبعث رسالة للأهلي بعد برونزية مونديال الأندية
"كاف" يبعث رسالة للأهلي بعد برونزية مونديال الأندية
بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسالة تهنئة عاجلة إلى النادي الأهلي المصري فور تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:46+0000
2022-02-12T16:46+0000
2022-02-12T16:47+0000
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وتغلب النادي "الأهلي" على نظيره "الهلال" السعودي برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت في الإمارات.ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على حسابه الرسمي على تويتر"، رسالة تهنئة للأهلي، أكد من خلالها أن النادي المصري، رسميا، هو أول ناد في التاريخ يفوز بثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.وأعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن فخره بما حققه النادي الأهلي، قائلا: "جعلت أفريقيا فخورة".وحقق النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا فوزا عريضا على فريق الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا، برعاية نظيفة، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.وتمكن الأهلي من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعدما حقق المركز نفسه في عام 2006 و2020.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ماتش الأهلي اليوم, مصر, كاف, أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية
"كاف" يبعث رسالة للأهلي بعد برونزية مونديال الأندية
16:46 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 16:47 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسالة تهنئة عاجلة إلى النادي الأهلي المصري فور تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه.
وتغلب النادي "الأهلي" على نظيره "الهلال" السعودي برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت في الإمارات.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على حسابه الرسمي على تويتر"، رسالة تهنئة للأهلي، أكد من خلالها أن النادي المصري، رسميا، هو أول ناد في التاريخ يفوز بثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.
وأعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن فخره بما حققه النادي الأهلي، قائلا: "جعلت أفريقيا فخورة".
وحقق النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا
فوزا عريضا على فريق الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا، برعاية نظيفة، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.
وتمكن الأهلي من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعدما حقق المركز نفسه في عام 2006 و2020.