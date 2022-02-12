https://arabic.sputniknews.com/20220212/للمرة-الثالثة-تواليا-مرتضى-منصور-رئيسا-لنادي-الزمالك-المصري-1058438651.html
للمرة الثالثة تواليا.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك المصري
للمرة الثالثة تواليا.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك المصري
فاز مرتضى منصور، برئاسة نادي الزمالك المصري، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بعد الانتهاء من فرز أصوات الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة في مقر النادي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T03:27+0000
2022-02-12T03:27+0000
2022-02-12T03:27+0000
أخبار الزمالك اليوم
مرتضى منصور
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ويتولى مرتضى منصور المسؤولية لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، وتعد تلك المرة الثالثة تواليا التي يفوز بها برئاسة الزمالك.حصل مرتضى منصور على 21109 صوتا، بينما حصد منافساه على منصب الرئيس، أحمد سليمان 15928 صوتا، وعمر هريدي 958 صوتا.وفازت قائمة مرتضى منصور بكامل أعضائها بالانتخابات، ليصبح مصطفى هدهود نائبا للرئيس (18824 صوتا)، أما أمين صندوق فكان من نصيب خالد لطيف (20852 صوتا)، والأعضاء فوق السن (علاء مقلد (17990 صوتا)، أحمد مرتضى منصور (18512 صوتا)، سليمان وهدان (15546 صوتا)، علاء ناجي (14813 صوتا)، مريم رزق (16750 صوتا)، جمال عبد الحمي (19775 صوتا)، أما الأعضاء تحت السن فهم، بسنت سيد جوهر (23146 صوتا)، أحمد دعبس (17320 صوتا) وأخيرا محمود طه (16138 صوتا).
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أخبار الزمالك اليوم, مرتضى منصور
للمرة الثالثة تواليا.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك المصري
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فاز مرتضى منصور، برئاسة نادي الزمالك المصري، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بعد الانتهاء من فرز أصوات الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة في مقر النادي.
ويتولى مرتضى منصور المسؤولية لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، وتعد تلك المرة الثالثة تواليا
التي يفوز بها برئاسة الزمالك.
حصل مرتضى منصور على 21109 صوتا، بينما حصد منافساه على منصب الرئيس، أحمد سليمان 15928 صوتا، وعمر هريدي 958 صوتا.
وفازت قائمة مرتضى منصور
بكامل أعضائها بالانتخابات، ليصبح مصطفى هدهود نائبا للرئيس (18824 صوتا)، أما أمين صندوق فكان من نصيب خالد لطيف (20852 صوتا)، والأعضاء فوق السن (علاء مقلد (17990 صوتا)، أحمد مرتضى منصور (18512 صوتا)، سليمان وهدان (15546 صوتا)، علاء ناجي (14813 صوتا)، مريم رزق (16750 صوتا)، جمال عبد الحمي (19775 صوتا)، أما الأعضاء تحت السن فهم، بسنت سيد جوهر (23146 صوتا)، أحمد دعبس (17320 صوتا) وأخيرا محمود طه (16138 صوتا).