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https://arabic.sputniknews.com/20220210/زيزو-يكشف-أمنيته-قبل-رحيله-عن-الزمالك-1058296284.html
زيزو يكشف أمنيته قبل رحيله عن الزمالك
زيزو يكشف أمنيته قبل رحيله عن الزمالك
كشف أحمد سيد زيزو، لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، عن أمنيته قبل رحيله عن النادي. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار الزمالك اليوم
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وقال زيزو، إنه سعيد بتسجيله 18 ركلة جزاء متتالية، وتفوقه على الإيطالي جورجينو لاعب تشيلسي الإنجليزي.وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن هدفه هو المرور بمراحل كثيرة والشعور بإحساس النجاح في حياته.وأشار إلى أنه "مستمر في الزمالك حتى يصل عرض احتراف مناسب للنادي وله، وأنه لا يتحدث بصورة دبلوماسية حتى يرضى الجماهير".وأكد زيزو تلقيه عروضا للاحتراف بالدوري التركي، والدوري الفرنسي بخلاف متابعة أحد الأندية الإنجليزية له.وقال: "أركز حاليا مع نادي الزمالك لأنه لا يوجد موسم انتقالات حاليا، وأتمنى أن أفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الرحيل عن القلعة البيضاء".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/كارتيرون-يعلق-على-هزيمة-الزمالك-من-غزل-المحلة-بثلاثية-نظيفة-1056855577.html
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أخبار الزمالك اليوم
زيزو يكشف أمنيته قبل رحيله عن الزمالك تابعنا عبر
كشف أحمد سيد زيزو، لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، عن أمنيته قبل رحيله عن النادي.
وقال زيزو، إنه سعيد بتسجيله 18 ركلة جزاء متتالية، وتفوقه على الإيطالي جورجينو لاعب
تشيلسي
الإنجليزي.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن هدفه هو المرور بمراحل كثيرة والشعور بإحساس النجاح في حياته.
وأشار إلى أنه "مستمر في الزمالك حتى يصل عرض احتراف مناسب للنادي وله، وأنه لا يتحدث بصورة دبلوماسية حتى يرضى الجماهير".
وأكد زيزو تلقيه عروضا للاحتراف بالدوري التركي، والدوري الفرنسي بخلاف متابعة أحد الأندية الإنجليزية له.
وقال: "أركز حاليا مع
نادي الزمالك
لأنه لا يوجد موسم انتقالات حاليا، وأتمنى أن أفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الرحيل عن القلعة البيضاء".