https://arabic.sputniknews.com/20220212/محادثة-هاتفية-لمدة-ساعة-بين-بايدن-وبوتين--1058468149.html

محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين لمدة ساعة

محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين لمدة ساعة

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مدة ساعة، اليوم السبت، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T18:16+0000

2022-02-12T18:16+0000

2022-02-12T18:38+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين بدأ في الساعة 11.04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وانتهى في الساعة 12.06 مساء في أحدث محاولة لتفادي نشوب حرب، بحسب "رويترز".يأتي الاتصال بعد أن حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن القوات الروسية "قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة".وفي وقت سابق اليوم، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الروسي حشد القوات الروسية "في القرم وحول أوكرانيا"وبحسب البيان: "تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وناقش معه حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا".وسياقا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 12 فبراير 2022 أُجريت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمريكي لويد أوستن، بحثا خلالها القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/واشنطن-تسحب-160-مستشارا-عسكريا-من-أوكرانيا-إلى-موقع-آخر-في-أوروبا-1058464888.html

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