https://arabic.sputniknews.com/20220212/واشنطن-تسحب-160-مستشارا-عسكريا-من-أوكرانيا-إلى-موقع-آخر-في-أوروبا-1058464888.html
واشنطن تسحب 160 مستشارا عسكريا من أوكرانيا إلى موقع آخر في أوروبا
واشنطن تسحب 160 مستشارا عسكريا من أوكرانيا إلى موقع آخر في أوروبا
أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسحب 160 مستشارًا عسكريًا أمريكيًا من أوكرانيا مؤقتًا، وإعادة تمركزهم في مكان آخر بأوروبا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:28+0000
2022-02-12T16:28+0000
2022-02-12T16:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، أن "الوزير أوستن أمر بإعادة تمركز 160 فردًا من الحرس الوطني لولاية فلوريدا خارج أوكرانيا، بعدما كان قد جرى نشرهم فيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".وأضاف البيان أن "تلك القوات التي كانت تقدم النصح والمشاورة للقوات الأوكرانية سيُعاد تمركزها في مكان آخر في أوروبا".وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، في وقت سابق، إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات "فلوريدا غارد" (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا".وأضاف كيربي أن "هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهي الهم الأساسي".وأردف: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الرئيس-بوتين-يبحث-مع-لوكاشينكو-الرد-الغربي-على-المقترحات-الأمنية-الروسية-1058464354.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
واشنطن تسحب 160 مستشارا عسكريا من أوكرانيا إلى موقع آخر في أوروبا
16:28 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 16:33 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسحب 160 مستشارًا عسكريًا أمريكيًا من أوكرانيا مؤقتًا، وإعادة تمركزهم في مكان آخر بأوروبا.
وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، أن "الوزير أوستن أمر بإعادة تمركز 160 فردًا من الحرس الوطني لولاية فلوريدا خارج أوكرانيا، بعدما كان قد جرى نشرهم فيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
وأضاف البيان أن "تلك القوات التي كانت تقدم النصح والمشاورة للقوات الأوكرانية سيُعاد تمركزها في مكان آخر في أوروبا".
وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي
، في وقت سابق، إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات "فلوريدا غارد" (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا".
وأضاف كيربي أن "هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهي الهم الأساسي".
وأردف: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".