https://arabic.sputniknews.com/20220212/مزارع-تركي-يتفاجأ-بولادة-جدي-ماعز-بعين-واحدة-1058449774.html

مزارع تركي يتفاجأ بولادة جدي ماعز "بعين واحدة"

مزارع تركي يتفاجأ بولادة جدي ماعز "بعين واحدة"

شهدت مزرعة تركية ولادة جدي ماعز بعين واحدة كبيرة في منتصف رأسه في تركيا، حيث يقول العلماء إن العين العملاقة الغريبة هي "شذوذ جيني" ونادرًا ما توجد في البشر... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T11:16+0000

2022-02-12T11:16+0000

2022-02-12T11:41+0000

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وقال راعي المواشي أحمد كارتال، 40 عامًا، إنه "كان يربي الحيوانات لمدة 25 عامًا في قرية جوكموسا، في مقاطعة كيليس التركية، ولم ير قط أي شيء مثل الماعز ذي العين الواحدة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".وأوضح كارتال، أنه "ذهب لتفقد ماشيته ولاحظ ولادة الجدي، وعند فحص الحيوان المولود حديثًا عن قرب، رأى مزارع الماشية أن عيني الجدي متموضعتان في وسط جبهته، وملتصقتان بعضهما ببعض، حيث بدا كوحش مخيف من الأساطير اليونانية".وقال كارتال: "ارتجفت عندما رأيت الجدي في الحظيرة لأول مرة عندما ذهبت لتفقد الأمر، لم يصدر صوت، لكن عندما التقطت الصورة له، شعرت أنه كان يحدق بي.وأبدى دهشته من هذا الحدث، بقوله: "أمارس مهنتي لمدة 25 عامًا، إنها المرة الأولى التي واجهت فيها شيئًا كهذا، لم أر أو أسمع مثل هذا الشيء من قبل".وأضاف: "لا أستطيع التعامل مع الأمر، أريد من السلطات أن تتصرف به وتبقيه على قيد الحياة".وقال ممثل قسم الطب البيطري في جامعة هاتاي، الدكتور أحمد أويار، إن "العين المركزية للماعز نتجت عن تطور يسمى "سيبوسيفالي".وأضاف: "يتسبب الشذوذ الجيني بالتحام العينين والأنف المسطح بفتحة واحدة".

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