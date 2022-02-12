https://arabic.sputniknews.com/20220212/مواطنون-يتلقون-لقاح-كورونا-في-الهواء-الطلق-بدمشق-1058467433.html

مواطنون يتلقون لقاح كورونا في "الهواء الطلق" بدمشق

مواطنون يتلقون لقاح كورونا في "الهواء الطلق" بدمشق

بادرت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى تنفيذ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا عبر ثلاث فرق جوالة، في الحدائق العامة بدمشق وسط إقبال لافت من... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T18:00+0000

2022-02-12T18:00+0000

2022-02-12T18:09+0000

أخبار سوريا اليوم

فيروس كورونا

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توافد مئات الأشخاص تباعاً إلى حدائق "المدفع" بمنطقة أبو رمانة و"السبكي" بالشعلان و"عرنوس" في بداية شارع الحمرا لتلقي اللقاح.ولم يتمكن غياث سكري من مراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاح خلال أوقات الدوام الرسمي بحكم عمله كمحام، وصرح سكري لـ"سبوتنيك" أنه "قرأ عن الحملة عبر الإنترنت، وحضر إلى الحديقة لتلقي اللقاح.وأضاف: "نشكر وزارة الصحة على هذه المبادرة المهمة، نحن بحاجة إلى تلقي اللقاح كوقاية وأنصح الجميع بذلك، ولا داعي للخوف، فاللقاح حماية لأجسامنا".ومن لبنان أوضح معروف بغدادي لـ"سبوتنيك" أنه "تلقى اللقاح لاستكمال إجراءات إقامته في سوريا مشيراً إلى أنه تابع إعلان الحملة عبر موقع إنستغرام وجاء إلى الحديقة وتلقى اللقاح بعد سنتين لم يصب بالمرض خلالهما لكنه يرى أن الأمر مهم وضروري للصحة".بدوره أشار نضال سواح لـ"سبوتنيك" أنه "وبعد تلقيه خبر الحملة قام باصطحاب زوجته وابنته إلى الحديقة حيث تلقوا اللقاح معتبراً ذلك واجبا وطنيا وأمرا ضروريا ووقائيا في ظل الاختلاط اليومي بين الناس".وأشار المعلم المتقاعد أحمد بوزو في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "التسهيلات لأخذ اللقاح جيدة وقال: جئت لتلقي اللقاح، وهو أمر ضروري، إنهم يأتون إلينا وهذا أمر جيد".منظمة الصحة العالمية: احتياطي سوريا منخفض من الجرعات قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتورة أكجيمال مختوموفا لـ "سبوتنيك" خلال مشاركتها في الحملة : للأسف، لم يكن لدينا في سوريا الاحتياطي الكافي لتغطية حتى 20% من السكان حتى نهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي وصلت فيه البلدان حول العالم لتغطية 40% من إجمالي عدد السكان حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي من عام 2021.وأضافت مختوموفا: مؤخرا، بات هناك لقاح مزدوج متاح لمن يرغب في كافة أنحاء سوريا على مدى 40 منطقة صحية".وختمت مختوموفا حديثها بدعوة "السوريين إلى حماية أنفسهم ومن حولهم وتضامنهم للوقوف أمام انتشار جائحة كورونا التي يصارعها العالم منذ أكثر من عامين، ونحن نتطلع إلى ضوء في نهاية المطاف".24 فريقاً جوالاًوقال مدير صحة دمشق الدكتور محمد سامر شحرور في تصريح لـ"سبوتنيك ": "ضمن حملة التلقيح الوطني لدينا مراكز صحية تقدم خدمة اللقاح إلى جانب 24 فريقاً جوالاً مرتبطة بمديرية الصحة وتهدف جميعها إلى تقديم اللقاح للمواطنين في أماكن مختلفة في القطاعين العام والخاص" مضيفاً:"في الفترة الماضية تم تقديم خدمة اللقاح في المساجد والكنائس والمولات، واخترنا الحدائق العامة هذه المرة نظراً لتواجد تجمعات المواطنين فيها".الحديقة سهلت على الكثيرينوأكد المشرف على المراكز الصحية بدمشق الطبيب علي مارديني، وهو رئيس المنطقة الصحية الرابعة أن "الحملة ليست الأولى من نوعها".وصرح مارديني لـ"سبوتنيك"، أن "حملات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 مستمرة في سوريا منذ شهر أيار الماضي عبر 7 مراكز صحية.وأردف: "هذه الحملة تستهدف الأشخاص الذين لم يستطيعوا الحصول على اللقاح أو الوصول إلى المراكز الصحية، فنحن نستقبلهم في حدائق دمشق والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، ونخبرهم أن اللقاح آمن ومهم لحماية المجتمع، ونحن نقوم بكسر حاجز الخوف لدى بعض الأهالي، وهناك إقبال جيد من المواطنين منذ الصباح، حيث نقدم أنواع اللقاحات التي وزعتها وزارة الصحة على المراكز وهي، "سبوتنيك v" و"سبوتنيك لايت" و"أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"سوبيرانا" و"جونسون".هدفنا الوصول إلى الفئات كافةوأشار الطبيب رامي، وهو المشرف على النقطة الطبية في حديقة المدفع، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الهدف من هذه الحملة هو الوصول إلى كافة الفئات، فبعد إقامة حملات تلقيح في دوائر ومؤسسات الدولة وكذلك في المولات بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس، فهناك أشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى المستوصف أو المركز الصحي وبيوتهم بعيدة عنها، فإذا لم يستطيعوا الوصول إلينا نحن نستطيع الوصول إليهم عبر مثل هذه الحملات".وأضاف: "الإجراءات سهلة للجميع، فبالنسبة للسوريين تُطلب البطاقة الشخصية ولغير السوريين يُطلب جواز السفر، وبعد تلقي اللقاح يحصل كل شخص على وثيقة خاصة بذلك".التلقيح مستمر منذ مايو/ أيار 2021وأوضح مسؤول اللقاح في منظمة الصحة العالمية، معاذ ثابت، في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال تواجده في حديقة عرنوس ضمن جولة على النقاط الطبية في الحدائق، أن "الإقبال على الحملة جيد منذ بداية حملة التلقيح في الصباح".وقال ثابت: "هناك جموع كبيرة من المواطنين في الحدائق الثلاث، ونتمنى أن يستمر إلى نهاية اليوم بنفس الوتيرة، والجهود مستمرة في الفترة المقبلة".وأضاف أن "التلقيح في سوريا لم يتوقف منذ شهر أيار/ مايو من العام الماضي، واللقاح متوفر في كل المراكز الصحية، وعبر الفرق الجوالة في المناطق التي لا تتوافر فيها مراكز صحية، وهناك أكثر من نوع من اللقاحات متوفر في جميع المرافق، وإن شاء الله في الفترة القادمة سيكون هناك مزيد من الجهود في هذا المجال ومزيد من النقاط الطبية المؤقتة للتطعيم في سوريا".لقاحات آمنةمن جانبه قال رامي حبال، من المكتب الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية: "في إطار التعاون المباشر بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في سوريا وكافة الفرقاء والشركاء الصحيين في سوريا نحاول إقامة نشاطات جديدة في حقل التلقيح حتى نستطيع تشجيع الناس على تلقي اللقاح ونرفع نسبة متلقي اللقاحات في سوريا عموماً، وليس المطلوب من أي شخص سوى جلب بطاقته الشخصية ثم يتلقى اللقاح بشكل سريع وميسر، واللقاحات كلها آمنة موجودة ضمن حافظات ومؤشرات حرارية حتى تحافظ على درجة الحرارة المناسبة للقاحات ويوجد سيارة إسعاف ونقطة صحية".وأضاف: "جهود التطعيم في البداية كانت من خلال المستوصفات والمراكز الصحية وقد لاقت إقبالاً كبيراً، وحالياً نحن بصدد زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات ونحن نحاول أن نبقى معهم على أرض الواقع".الهدف هو الوصول لأكبر عددوزارة الصحة السورية كانت قد أشارت في منشور لها على موقع "فيسبوك" إلى أن الهدف من هذه الحملة في الحدائق العامة هو الوصول إلى أكبر عدد من الراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس، وذلك ضمن نشاط الفرق الجوالة المستمر والذي بدء بالمؤسسات الحكومية ثم الخاصة والمساجد والكنائس والأسواق ومختلف الأماكن.وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الجوالة مزودة بحافظات حرارة إضافة لوجود مشعر حراري بكل حافظة لضمان حفظ اللقاحات بشكل آمن إضافة إلى وجود سيارة إسعاف بالقرب من كل فريق.وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد المطعمين في سوريا بلغ 2719058 منهم 950266 مطعمون بشكل كامل و1765246 جرعة أولى و3046 جرعة داعمة معززة.

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أخبار سوريا اليوم, فيروس كورونا