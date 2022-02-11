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https://arabic.sputniknews.com/20220211/الصحة-العالمية-تتوقع-ظهور-مزيد-من-السلالات-المتحورة-لفيروس-كورونا-1058372293.html
"الصحة العالمية" تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا
"الصحة العالمية" تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا
توقعت كبيرة العلماء، في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:17+0000
2022-02-11T10:17+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت سواميناثان، اليوم الجمعة، "إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".وأضافت سواميناثان في حديثها الصحفيين في جنوب أفريقيا: "رأينا الفيروس يتطور ويتحور... لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة".جاء ذلك خلال زيارة سواميناثان لمنشآت لصناعة اللقاحات في جنوب أفريقيا، مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.وكانت المنظمة، أعلنت أمس الأربعاء، حاجتها إلى 16 مليار دولار لدعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة فيروس كورونا.وأوضحت أن "المبلغ يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض، بحسب وكالة أنباء "قنا".من جانبه، صرح السيد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن "العلم منحنا الأدوات اللازمة لمواجهة (كوفيد - 19) وإذا تحقق التضامن العالمي على تقاسم تلك الأدوات، سنتمكن من القضاء على المرض من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن قلقها، يوم الخميس الماضي، من انخفاض معدل التطعيم ضد "كوفيد -19" في أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الصحة-العالمية-تعلن-حاجتها-إلى-16-مليار-دولار-لمواجهة-كورونا-في-الدول-الفقيرة-1058247154.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

"الصحة العالمية" تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا

10:17 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Mohamed Damourالصحة العالمية تسعف سوريا بـ 40 سيارة متطورة
الصحة العالمية تسعف سوريا بـ 40 سيارة متطورة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Mohamed Damour
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توقعت كبيرة العلماء، في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا.
وقالت سواميناثان، اليوم الجمعة، "إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".
امرأة مسنة تغطي وجهها بقناع مؤقت خلال جائحة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
الصحة العالمية تعلن حاجتها إلى 16 مليار دولار لمواجهة كورونا في الدول الفقيرة
9 فبراير, 09:33 GMT
وأضافت سواميناثان في حديثها الصحفيين في جنوب أفريقيا: "رأينا الفيروس يتطور ويتحور... لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة".
جاء ذلك خلال زيارة سواميناثان لمنشآت لصناعة اللقاحات في جنوب أفريقيا، مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.
وكانت المنظمة، أعلنت أمس الأربعاء، حاجتها إلى 16 مليار دولار لدعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت أن "المبلغ يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض، بحسب وكالة أنباء "قنا".
من جانبه، صرح السيد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن "العلم منحنا الأدوات اللازمة لمواجهة (كوفيد - 19) وإذا تحقق التضامن العالمي على تقاسم تلك الأدوات، سنتمكن من القضاء على المرض من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن قلقها، يوم الخميس الماضي، من انخفاض معدل التطعيم ضد "كوفيد -19" في أفريقيا.
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