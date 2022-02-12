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https://arabic.sputniknews.com/20220212/واجهنا-خصما-صعبا-مدرب-الهلال-السعودي-يعلق-على-الهزيمة-الثقيلة-أمام-الأهلي-المصري-1058468511.html
واجهنا خصما صعبا... مدرب الهلال السعودي يعلق على الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي المصري
واجهنا خصما صعبا... مدرب الهلال السعودي يعلق على الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي المصري
علق المدير الفني لنادي "الهلال" السعودي، البرتغالي ليوناردو جارديم، على الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه أمام "الأهلي" المصري برباعية نظيفة في كأس العالم... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T18:19+0000
2022-02-12T18:19+0000
ماتش الأهلي اليوم
أخبار نادي الهلال السعودي
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وقال جارديم في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "واجهنا خصما صعبا يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السابعة، كما أننا لم نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا به في اللقاء السابق أمام تشيلسي، ولم نحترم المنافس".واعتبر أن فريقه لم يتصرف بشكل صحيح، وبأن طرد لاعبين من صفوفه أثر سلبا على الزعيم.ولم يعلق جارديم على أداء الحكم الفرنسي، معتبرا أنه أدار المباراة بشكل جيد، وأن قرارته بطرد نجمي الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنّو كانت "صحيحة وساهمت في فقداننا السيطرة على المباراة".وأضاف: "تصرفنا باستهتار وكان يجب احترام الخصم أكثر من ذلك".وللمرة الثالثة في تاريخه، توج الأهلي المصري بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد مباراة جمعته بالهلال السعودي، اليوم السبت، على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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ماتش الأهلي اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي

واجهنا خصما صعبا... مدرب الهلال السعودي يعلق على الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي المصري

18:19 GMT 12.02.2022
© AFP 2022جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022
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علق المدير الفني لنادي "الهلال" السعودي، البرتغالي ليوناردو جارديم، على الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه أمام "الأهلي" المصري برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية.
وقال جارديم في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "واجهنا خصما صعبا يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السابعة، كما أننا لم نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا به في اللقاء السابق أمام تشيلسي، ولم نحترم المنافس".
واعتبر أن فريقه لم يتصرف بشكل صحيح، وبأن طرد لاعبين من صفوفه أثر سلبا على الزعيم.
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ولم يعلق جارديم على أداء الحكم الفرنسي، معتبرا أنه أدار المباراة بشكل جيد، وأن قرارته بطرد نجمي الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنّو كانت "صحيحة وساهمت في فقداننا السيطرة على المباراة".
وأضاف: "تصرفنا باستهتار وكان يجب احترام الخصم أكثر من ذلك".
وللمرة الثالثة في تاريخه، توج الأهلي المصري بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد مباراة جمعته بالهلال السعودي، اليوم السبت، على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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