https://arabic.sputniknews.com/20220213/استمرار-إغلاق-المعبر-الرئيسي-بين-كندا-وأمريكا-بعد-فشل-الشرطة-في-تفريق-المحتجين-1058502685.html

استمرار إغلاق المعبر الرئيسي بين كندا وأمريكا بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين

استمرار إغلاق المعبر الرئيسي بين كندا وأمريكا بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين

استمر إغلاق المعبر الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، وذلك بعد فشل الشرطة الكندية في تفريق المحتجين على إجراءات كورونا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T14:01+0000

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2022-02-13T14:01+0000

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وحسب رويترز فقد استمرت المواجهة المتوترة بين الشرطة الكندية والمتظاهرين المعارضين للقيود المفروضة بسبب كورونا، اليوم الأحد، حيث فشل قرار محكمة كندية بإنهاء الاعتصام، وتهديدات بالاعتقال في إنهاء إغلاق معبر حدودي رئيسي بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.وكان الرئيس جو بايدن قد دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى استخدام سلطاته الفيدرالية لإنهاء الحصار المفروض على أكثر المعابر البرية ازدحامًا في أمريكا الشمالية.وعلى الرغم من أمر المحكمة بإنهاء االاعتصام على الجسر وحالة الطوارئ التي فرضتها مقاطعة أونتاريو، حيث تقع مدينة وندسور، فقد فشلت الشرطة في تفريق الحشد واستئناف حركة المرور عبر الحدود.وقال رئيس بلدية وندسور درو ديلكينز لشبكة سي بي سي نيوز: "آمل أن تتمكن الشرطة من محاولة الوصول إلى هؤلاء الأشخاص بطريقة معقولة وجعلهم يفهمون أن الوقت قد حان للمضي قدمًا، فلم يعد بإمكاننا كدولة أن نبقيها مغلقة".وتم وضع حواجز اسمنتية بالقرب من الجسر لمنع المتظاهرين من استعادة الأرض.يشار إلى أن احتجاجات "قافلة الحرية"، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون في العاصمة أوتاوا ، دخلت اليوم الأحد يومها السابع عشر.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/لليوم-الخامس-على-التوالي-محتجون-يغلقون-المعبر-الرئيسي-بين-أمريكا-وكندا-1058447512.html

https://arabic.sputniknews.com/20220129/احتجاجات-ضخمة-في-أوتاوا-على-قرارات-ترودو-بشأن-لقاح-كورونا-1057429354.html

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