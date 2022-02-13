https://arabic.sputniknews.com/20220213/الأردن-يحصل-على-أكثر-من-9-آلاف-برميل-من-النفط-العراقي-يوميا-1058483810.html
الأردن يحصل على أكثر من 9 آلاف برميل من النفط العراقي يوميا
الأردن يحصل على أكثر من 9 آلاف برميل من النفط العراقي يوميا
كشفت وزارة الطاقة الأردنية أن واردات البلاد من النفط العراقي بلغت 1.5 مليون برميل منذ بدء عملية الاستيراد في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى يناير/ كانون الثاني... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:52+0000
2022-02-13T09:52+0000
2022-02-13T09:52+0000
اقتصاد
أخبار العراق اليوم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212017_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_4a33eb5c193ec065397061e77375a256.jpg
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول مساعد أمين عام وزارة الطاقة حسن الحياري، إن المعدل اليومي لواردات النفط العراقي تجاوز 9 آلاف برميل يتم نقلها من موقع (محطة الصينية/ بيجي) إلى موقع (المصفاة / الزرقاء).ولفت الحياري إلى أن الكميات التي تم التعاقد عليها مع العراق تغطي نحو 7 في المئة من احتياجات الأردن، مشيرا إلى أن هذه العملية تجري وفقا لما تم التوافق عليه بين الحكومتين الأردنية والعراقية في يناير 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/وزير-الطاقة-الأردني-بغداد-أقرت-الاتفاقية-الإطارية-لنقل-النفط-العراقي-من-البصرة-إلى-العقبة-1055171347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212017_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_2c96fe2df9e4a31018631bbe169074ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن
الأردن يحصل على أكثر من 9 آلاف برميل من النفط العراقي يوميا
تابعنا عبر
كشفت وزارة الطاقة الأردنية أن واردات البلاد من النفط العراقي بلغت 1.5 مليون برميل منذ بدء عملية الاستيراد في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى يناير/ كانون الثاني 2022.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول مساعد أمين عام وزارة الطاقة حسن الحياري، إن المعدل اليومي لواردات النفط العراقي
تجاوز 9 آلاف برميل يتم نقلها من موقع (محطة الصينية/ بيجي) إلى موقع (المصفاة / الزرقاء).
ولفت الحياري إلى أن الكميات التي تم التعاقد عليها مع العراق تغطي نحو 7 في المئة من احتياجات الأردن
، مشيرا إلى أن هذه العملية تجري وفقا لما تم التوافق عليه بين الحكومتين
الأردنية والعراقية في يناير 2021.