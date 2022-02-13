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https://arabic.sputniknews.com/20220213/الأردن-يحصل-على-أكثر-من-9-آلاف-برميل-من-النفط-العراقي-يوميا-1058483810.html
الأردن يحصل على أكثر من 9 آلاف برميل من النفط العراقي يوميا
الأردن يحصل على أكثر من 9 آلاف برميل من النفط العراقي يوميا
كشفت وزارة الطاقة الأردنية أن واردات البلاد من النفط العراقي بلغت 1.5 مليون برميل منذ بدء عملية الاستيراد في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى يناير/ كانون الثاني... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:52+0000
2022-02-13T09:52+0000
اقتصاد
أخبار العراق اليوم
أخبار الأردن
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ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول مساعد أمين عام وزارة الطاقة حسن الحياري، إن المعدل اليومي لواردات النفط العراقي تجاوز 9 آلاف برميل يتم نقلها من موقع (محطة الصينية/ بيجي) إلى موقع (المصفاة / الزرقاء).ولفت الحياري إلى أن الكميات التي تم التعاقد عليها مع العراق تغطي نحو 7 في المئة من احتياجات الأردن، مشيرا إلى أن هذه العملية تجري وفقا لما تم التوافق عليه بين الحكومتين الأردنية والعراقية في يناير 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/وزير-الطاقة-الأردني-بغداد-أقرت-الاتفاقية-الإطارية-لنقل-النفط-العراقي-من-البصرة-إلى-العقبة-1055171347.html
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اقتصاد, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن

الأردن يحصل على أكثر من 9 آلاف برميل من النفط العراقي يوميا

09:52 GMT 13.02.2022
© REUTERS / Ramzi Boudinaالجزائر، 21 أبريل 2020
الجزائر، 21 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Ramzi Boudina
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كشفت وزارة الطاقة الأردنية أن واردات البلاد من النفط العراقي بلغت 1.5 مليون برميل منذ بدء عملية الاستيراد في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى يناير/ كانون الثاني 2022.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول مساعد أمين عام وزارة الطاقة حسن الحياري، إن المعدل اليومي لواردات النفط العراقي تجاوز 9 آلاف برميل يتم نقلها من موقع (محطة الصينية/ بيجي) إلى موقع (المصفاة / الزرقاء).
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
وزير الطاقة الأردني: بغداد أقرت الاتفاقية الإطارية لنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة
10 يناير, 12:18 GMT
ولفت الحياري إلى أن الكميات التي تم التعاقد عليها مع العراق تغطي نحو 7 في المئة من احتياجات الأردن، مشيرا إلى أن هذه العملية تجري وفقا لما تم التوافق عليه بين الحكومتين الأردنية والعراقية في يناير 2021.
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