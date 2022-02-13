https://arabic.sputniknews.com/20220213/الجيش-الإيراني-يعلن-تشكيل-وحدة-صاروخية-لأول-مرة-في-القوات-البرية-1058503363.html

الجيش الإيراني يعلن تشكيل وحدة صاروخية لأول مرة في القوات البرية

الجيش الإيراني يعلن تشكيل وحدة صاروخية لأول مرة في القوات البرية

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، عن تشكيل وحدة صاروخية في القوات البرية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T14:16+0000

2022-02-13T14:16+0000

2022-02-13T14:16+0000

أخبار إيران

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قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، "حددنا 4 خصائص لمعدات القوة البرية للجيش، واليوم تركيزنا على الأسلحة البعيدة والدقيقة والمؤتمتة والذكية"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأشار إلى تشكيل الوحدة الصاروخية في القوات البرية، قائلا: "لقد وفرنا مصادر لنتمكن من تغيير معدات القوات البرية واستبدال المعدات التي تناسب قوة الرد السريع".وأزاح الجيش الإيراني، في وقت سابق، الستار عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، "تشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس السبت، تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ البعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".وأضافت أن الصاروخ البعيد المدى والدقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".

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