عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/بسبب-شبكة-الواي-فاي-فتى-عمره-15-عاما-يقتل-عائلته-في-إسبانيا-1058475893.html
بسبب شبكة الواي فاي.. فتى عمره 15 عاما يقتل عائلته في إسبانيا
بسبب شبكة الواي فاي.. فتى عمره 15 عاما يقتل عائلته في إسبانيا
صُدمت إسبانيا بنبأ وقوع جريمة قتل ثلاثية في مدينة إلتشي بجنوب شرق إسبانيا، بعد أن اعترف فتى يبلغ من العمر 15 عاما بقتل والديه وشقيقه الأصغر بعد حدوث شجار عائلي... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T02:43+0000
2022-02-13T02:43+0000
إسبانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/14/1020241479_0:0:4433:2495_1920x0_80_0_0_5fae34969462c28fb30b0eb76cce8319.jpg
وأكدت الشرطة أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، اُعتقل يوم الجمعة بتهمة القتل الثلاثي، التي جاء في تقارير الصحافة الإسبانية أن جذورها ترجع إلى شجار حول درجاته المتدنية في المدرسة.وذكرت تقارير صحفية، أن والدة الفتى قطعت اتصاله بشبكة "الواي فاي" كعقوبة على أدائه السيئ في المدرسة، وكذلك رفضه المساعدة في الأعمال المنزلية.أخذ المراهق بندقية وأطلق النار على والدته فأرداها قتيلة، قبل أن يقتل والده وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات بنفس السلاح عندما عادا إلى المنزل واكتشفا ما حدث.مكث في المنزل مع الجثث لمدة ثلاثة أيام قبل أن يعترف بما فعله لأقاربه، الذين كانوا يشعرون بقلق متزايد بعد انقطاع أخبار الأسرة.ثم ألقت الشرطة القبض على المراهق، واعترف رسميا بارتكاب جريمة القتل الثلاثية في مركز شرطة إلتشي حيث لا يزال رهن الاحتجاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الجفاف-يكشف-عن-قرية-إسبانية-كانت-غارقة-منذ-عشرات-السنين-فيديو-1058292692.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/14/1020241479_250:0:4190:2955_1920x0_80_0_0_2dd8233c1a5f7bc53c652661a8d06f1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسبانيا, أخبار العالم الآن

بسبب شبكة الواي فاي.. فتى عمره 15 عاما يقتل عائلته في إسبانيا

02:43 GMT 13.02.2022
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبرGoogle news
صُدمت إسبانيا بنبأ وقوع جريمة قتل ثلاثية في مدينة إلتشي بجنوب شرق إسبانيا، بعد أن اعترف فتى يبلغ من العمر 15 عاما بقتل والديه وشقيقه الأصغر بعد حدوث شجار عائلي حول شبكة "الواي فاي".
وأكدت الشرطة أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، اُعتقل يوم الجمعة بتهمة القتل الثلاثي، التي جاء في تقارير الصحافة الإسبانية أن جذورها ترجع إلى شجار حول درجاته المتدنية في المدرسة.
وذكرت تقارير صحفية، أن والدة الفتى قطعت اتصاله بشبكة "الواي فاي" كعقوبة على أدائه السيئ في المدرسة، وكذلك رفضه المساعدة في الأعمال المنزلية.
جفاف بحيرة صن مون في تايوان، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الجفاف يكشف عن قرية إسبانية كانت غارقة منذ عشرات السنين... فيديو
10 فبراير, 09:16 GMT
أخذ المراهق بندقية وأطلق النار على والدته فأرداها قتيلة، قبل أن يقتل والده وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات بنفس السلاح عندما عادا إلى المنزل واكتشفا ما حدث.
مكث في المنزل مع الجثث لمدة ثلاثة أيام قبل أن يعترف بما فعله لأقاربه، الذين كانوا يشعرون بقلق متزايد بعد انقطاع أخبار الأسرة.
ثم ألقت الشرطة القبض على المراهق، واعترف رسميا بارتكاب جريمة القتل الثلاثية في مركز شرطة إلتشي حيث لا يزال رهن الاحتجاز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала