https://arabic.sputniknews.com/20220213/بسبب-شبكة-الواي-فاي-فتى-عمره-15-عاما-يقتل-عائلته-في-إسبانيا-1058475893.html
بسبب شبكة الواي فاي.. فتى عمره 15 عاما يقتل عائلته في إسبانيا
بسبب شبكة الواي فاي.. فتى عمره 15 عاما يقتل عائلته في إسبانيا
صُدمت إسبانيا بنبأ وقوع جريمة قتل ثلاثية في مدينة إلتشي بجنوب شرق إسبانيا، بعد أن اعترف فتى يبلغ من العمر 15 عاما بقتل والديه وشقيقه الأصغر بعد حدوث شجار عائلي... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T02:43+0000
2022-02-13T02:43+0000
2022-02-13T02:43+0000
إسبانيا
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وأكدت الشرطة أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، اُعتقل يوم الجمعة بتهمة القتل الثلاثي، التي جاء في تقارير الصحافة الإسبانية أن جذورها ترجع إلى شجار حول درجاته المتدنية في المدرسة.وذكرت تقارير صحفية، أن والدة الفتى قطعت اتصاله بشبكة "الواي فاي" كعقوبة على أدائه السيئ في المدرسة، وكذلك رفضه المساعدة في الأعمال المنزلية.أخذ المراهق بندقية وأطلق النار على والدته فأرداها قتيلة، قبل أن يقتل والده وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات بنفس السلاح عندما عادا إلى المنزل واكتشفا ما حدث.مكث في المنزل مع الجثث لمدة ثلاثة أيام قبل أن يعترف بما فعله لأقاربه، الذين كانوا يشعرون بقلق متزايد بعد انقطاع أخبار الأسرة.ثم ألقت الشرطة القبض على المراهق، واعترف رسميا بارتكاب جريمة القتل الثلاثية في مركز شرطة إلتشي حيث لا يزال رهن الاحتجاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الجفاف-يكشف-عن-قرية-إسبانية-كانت-غارقة-منذ-عشرات-السنين-فيديو-1058292692.html
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إسبانيا, أخبار العالم الآن
بسبب شبكة الواي فاي.. فتى عمره 15 عاما يقتل عائلته في إسبانيا
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صُدمت إسبانيا بنبأ وقوع جريمة قتل ثلاثية في مدينة إلتشي بجنوب شرق إسبانيا، بعد أن اعترف فتى يبلغ من العمر 15 عاما بقتل والديه وشقيقه الأصغر بعد حدوث شجار عائلي حول شبكة "الواي فاي".
وأكدت الشرطة أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، اُعتقل يوم الجمعة بتهمة القتل الثلاثي
، التي جاء في تقارير الصحافة الإسبانية أن جذورها ترجع إلى شجار حول درجاته المتدنية في المدرسة.
وذكرت تقارير صحفية
، أن والدة الفتى قطعت اتصاله بشبكة "الواي فاي" كعقوبة على أدائه السيئ في المدرسة، وكذلك رفضه المساعدة في الأعمال المنزلية.
أخذ المراهق بندقية وأطلق النار على والدته فأرداها قتيلة، قبل أن يقتل والده وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات بنفس السلاح عندما عادا إلى المنزل واكتشفا ما حدث.
مكث في المنزل مع الجثث لمدة ثلاثة أيام قبل أن يعترف بما فعله لأقاربه
، الذين كانوا يشعرون بقلق متزايد بعد انقطاع أخبار الأسرة.
ثم ألقت الشرطة القبض على المراهق، واعترف رسميا بارتكاب جريمة القتل الثلاثية في مركز شرطة إلتشي حيث لا يزال رهن الاحتجاز.