https://arabic.sputniknews.com/20220213/بلينكن-خطر-الغزو-الروسي-مرتفع-ووشيك-1058476196.html
بلينكن: خطر الغزو الروسي مرتفع ووشيك
بلينكن: خطر الغزو الروسي مرتفع ووشيك
زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا "مرتفع ووشيك"، بما يكفي لتبرير طلب مغادرة دبلوماسيين من سفارة واشنطن في... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T03:59+0000
2022-02-13T03:59+0000
2022-02-13T03:59+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضاف بلينكن، على موسكو خفض التصعيد إذا أرادت المضي قدما في المسار الدبلوماسي.يأتي ذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن أمس السبت، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، واستمر لمدة ساعة.وأبلغ الرئيس الروسي، نظيره الأمريكي أن "الغرب لا يمارس ضغطًا كافيًا على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقيات مينسك. وأن روسيا والولايات المتحدة، وإن ظلا متنافسين، يجب أن تفعلا كل ما بوسعهما لمنع (السيناريو الأسوأ في أوكرانيا)".وبدأت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور بكل الوسائل المتاحة، جراء مزاعم من واشنطن والغرب بغزو روسي مرتقب لكييف.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/بيسكوف-روسيا-تسعى-للتعاون-مع-جميع-الدول-1058475278.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
بلينكن: خطر الغزو الروسي مرتفع ووشيك
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زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا "مرتفع ووشيك"، بما يكفي لتبرير طلب مغادرة دبلوماسيين من سفارة واشنطن في كييف.
وأضاف بلينكن، على موسكو خفض التصعيد إذا أرادت المضي قدما في المسار الدبلوماسي.
يأتي ذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن أمس السبت، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية
، واستمر لمدة ساعة.
واستنكر بوتين خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، المعلومات المزيفة التي تروجها الولايات المتحدة حول "الغزو الروسي" المزعوم ضد أوكرانيا.
وأبلغ الرئيس الروسي، نظيره الأمريكي أن "الغرب لا يمارس ضغطًا كافيًا
على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقيات مينسك. وأن روسيا والولايات المتحدة، وإن ظلا متنافسين، يجب أن تفعلا كل ما بوسعهما لمنع (السيناريو الأسوأ في أوكرانيا)".
وبدأت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور بكل الوسائل المتاحة، جراء مزاعم من واشنطن والغرب بغزو روسي مرتقب لكييف.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.