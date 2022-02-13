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رئيس وزراء الأردن يدعو للتخلص من "ثقافة العيب"
رئيس وزراء الأردن يدعو للتخلص من "ثقافة العيب"
دعا رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى التخلص من "ثقافة العيب" للقضاء على مشكلة البطالة في البلاد. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:55+0000
2022-02-13T07:55+0000
أخبار الأردن
معدل البطالة
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جاء هذا خلال إطلاقه حزمة من المبادرات الملكية في محافظتي إربد وعجلون، بحسب موقع "عمون".وأكد الخصاونة أن القضاء على ثقافة العيب يتم عبر الإقبال على قطاعات حيوية تراجع الإقبال عليها مثل القطاع الزراعي، والعمل باتجاه التدريب المهني والتقني.وقال إن حل مشكلة البطالة لن يأتي بمعزل عن تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز مناخ جاذب للاستثمار وتكبير الاقتصاد، لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الملك عبد الله الثاني وجّه الحكومة بأهمية إيجاد حلول للحد من البطالة في هذا العام والأعوام المقبلة.وأوضح أن الحكومة خصصت في الموازنة العامة لأول مرة 70 مليون دينار لبرامج التشغيل الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يوفر 60 ألف فرصة عمل تقريبا.وتأتي هذه المبادرات تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني بإطلاق مبادرات ملكية في مختلف محافظات المملكة والبوادي والمخيمات بهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين وتحفيز بيئة الاستثمار.
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أخبار الأردن, معدل البطالة

رئيس وزراء الأردن يدعو للتخلص من "ثقافة العيب"

07:55 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / -رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / -
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دعا رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى التخلص من "ثقافة العيب" للقضاء على مشكلة البطالة في البلاد.
جاء هذا خلال إطلاقه حزمة من المبادرات الملكية في محافظتي إربد وعجلون، بحسب موقع "عمون".
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وأكد الخصاونة أن القضاء على ثقافة العيب يتم عبر الإقبال على قطاعات حيوية تراجع الإقبال عليها مثل القطاع الزراعي، والعمل باتجاه التدريب المهني والتقني.
وقال إن حل مشكلة البطالة لن يأتي بمعزل عن تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز مناخ جاذب للاستثمار وتكبير الاقتصاد، لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الملك عبد الله الثاني وجّه الحكومة بأهمية إيجاد حلول للحد من البطالة في هذا العام والأعوام المقبلة.
وأوضح أن الحكومة خصصت في الموازنة العامة لأول مرة 70 مليون دينار لبرامج التشغيل الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يوفر 60 ألف فرصة عمل تقريبا.
وتأتي هذه المبادرات تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني بإطلاق مبادرات ملكية في مختلف محافظات المملكة والبوادي والمخيمات بهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين وتحفيز بيئة الاستثمار.
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