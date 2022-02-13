https://arabic.sputniknews.com/20220213/مسؤول-جزائري-الحديث-عن-القضاء-على-أوميكرون--سابق-لأوانه-1058492513.html
مسؤول جزائري: الحديث عن القضاء على أوميكرون سابق لأوانه
مسؤول جزائري: الحديث عن القضاء على أوميكرون سابق لأوانه
أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا في الجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، أنه من السابق لأوانه القول إن البلاد بصدد القضاء على متحور "أوميكرون". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:19+0000
2022-02-13T12:19+0000
2022-02-13T12:19+0000
الجزائر
فيروس كورونا
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وقال مهياوي في تصريحات تلفزيونية إن المنظومة الصحية حاليا لم تعان من أي ضغط، بالرغم من استقرار الوضع الوبائي، بحسب صحيفة "النهار".وأوضح أن المستشفيات تؤدي مهامها بمرونة على الرغم من إصابة 50% من العاملين في قطاع الصحة بأوميكرون وأجبروا على التغيب عن مواقع عملهم.واعتبر مهياوي أن الأمر الأكثر أهمية هو اليقظة باستمرار وعدم التراخي لأن الوباء لم يتم القضاء عليه عليه بعد.ولفت إلى أن الوضع الوبائي مستقر في الوقت الحالي، حيث يبلغ عدد الإصابات 500 إصابة يوميا، بينها نحو 105 إصابة في الجزائر العاصمةودعا المسؤول الطبي إلى ضرورة التعايش مع الفيروس، مثل بقية الفيروسات مع الاستمرار في إجراءات الحيطة واليقظة والتوجه بكثافة نحو التلقيح لأنه العلاج الأنسب.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/مدير-مستشفى-جزائري-الأيام-المقبلة-تشهد-تراجعا-في-إصابات-كورونا-1058380264.html
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الجزائر, فيروس كورونا
مسؤول جزائري: الحديث عن القضاء على أوميكرون سابق لأوانه
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أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا في الجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، أنه من السابق لأوانه القول إن البلاد بصدد القضاء على متحور "أوميكرون".
وقال مهياوي في تصريحات تلفزيونية إن المنظومة الصحية حاليا لم تعان من أي ضغط، بالرغم من استقرار الوضع الوبائي، بحسب صحيفة "النهار"
.
وأوضح أن المستشفيات تؤدي مهامها بمرونة على الرغم من إصابة 50% من العاملين في قطاع الصحة بأوميكرون وأجبروا على التغيب عن مواقع عملهم.
واعتبر مهياوي أن الأمر الأكثر أهمية هو اليقظة باستمرار وعدم التراخي لأن الوباء لم يتم القضاء عليه عليه بعد.
ولفت إلى أن الوضع الوبائي
مستقر في الوقت الحالي، حيث يبلغ عدد الإصابات 500 إصابة يوميا، بينها نحو 105 إصابة في الجزائر العاصمة
ودعا المسؤول الطبي إلى ضرورة التعايش مع الفيروس، مثل بقية الفيروسات مع الاستمرار في إجراءات الحيطة واليقظة والتوجه بكثافة نحو التلقيح لأنه العلاج الأنسب.